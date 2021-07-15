丁允恭酒駕再陷爭議！砲房案淡出政壇　半年前回高雄民間企業工作

▲前總統府發言人丁允。（資料照／記者吳銘峯攝）

記者洪靖宜／高雄報導

前總統府發言人丁允恭駕車與一名女機車騎士發生擦撞，騎士被送往醫院，而丁允恭被帶回派出所查辦，酒測值雖未超過0.25但酒駕肇事仍遭法辦。經查，原來他去年發生醜聞風波下台後，約半年前已搬到高雄，離開政治圈，目前在民間公司上班。

▲丁允恭車禍於路旁等警察到場。（圖／記者吳世龍翻攝）

總統府前發言人丁允恭14日上午8點多，開車經過高雄前鎮區成功二路與復興三路路口，擦撞到一名40歲的劉姓女子，該女子多處擦傷被送醫，而警方依照規定對丁允恭進行酒測，酒測值0.23，雖然沒有達0.25MG/L，但是依照現行酒駕法規，警方製作完相關文書資料後，函送高雄地檢署。

事情曝光後，丁允恭被爆已搬回高雄；丁表示，約半年前與太太回到高雄，目前於一般企業工作，至於後續是否有去關心受傷女騎士，他說對方家屬表示會將相關東西（指車禍相關資料）整理完，再與他聯繫後續處理。

丁允恭爆出桃色風波，起因於他擔任高雄市新聞局長任期內，與一名女記者在辦公室發生性行為，且多次要她墮胎，還曾在性愛時拍攝影片，此事重創形象，他請辭總統府發言人職務，後續懲戒法院判決出爐，丁允恭遭撤職、停止任用2年，黯然離開政治圈。

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