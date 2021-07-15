丁允恭酒駕未逮捕僅函送涉特權？檢察官陳宗元：這是合適的作法

▲檢察官陳宗元出席內勤法治與實務研討會。（圖／劍青檢改提供）

記者張君豪／台北報導

前總統府發言人丁允恭14日清晨驚傳在高雄市前鎮區成功路、復興路口發生一起車禍擦撞一名女性機車騎士，發生車禍後丁主動報警處理，卻意外傳出他接受酒測值達0.23mg／l，警方依法並請示地檢署檢察官，將丁允恭不予逮捕並依公共危險罪嫌函送，引發外界討論；彰化地檢署檢察官陳宗元透過臉書發文表示，根據台灣現行法律相關規定，「我認為這是合適的作法。」

陳宗元PO文表示：酒駕規定在刑法第185條之3、該法條羅列3種因飲酒達到觸犯公共危險罪的狀況，包含呼氣酒精濃度高達每公升0.25毫克以上、服用酒類未達上開標準，但有其他情事可認定不能安全駕駛、以及服用毒品、麻醉藥品導致無法安全駕駛。

▲彰化地檢署檢察官陳宗元14日PO文說明為何前總統府發言人丁允恭酒駕肇事卻不須逮捕需函送。（圖／記者張君豪翻攝）

陳宗元指出，除了酒駕呼氣值可透過酒測儀器、醫院抽血檢測外，2、3類情況都需要有證明行為人無法安全駕駛狀態，都須透過「刑法第185條之3觀察紀錄表」對行為人進行身心平衡檢測，檢測項目包含單腳直線站立平衡，連續數數字不紊亂，持筆畫同心圓等等項目措施進行客觀認定。

檢察官獲報後，也可請警員調閱案發前駕駛的行車紀錄器、路口監視器保全駕駛有無蛇行、闖紅燈等無法安全開車的客觀證據；而這些俗稱身心平衡檢測的觀察紀錄表，就是因應駕駛人可能有危險駕駛、吸毒，且酒測值僅在0.01-0.24之間、且發生車禍疑似不能安全駕駛的情況發生。

陳宗元說，關鍵就因為酒測值未達0.25，所以法律規範必須有額外證據來證明行為人無法安全駕駛；陳宗元指出，根據刑事訴訟法88條第1項「現行犯、不問何人得逕行逮捕之」，但任何公權力行使都需考量目的和比例原則。

陳宗元說，立法准許逮捕現行犯的目的，是為了「保全證據」、「防止逃亡」、「預防再犯」，警方考量現行犯要不要逮捕時，必須考量上開目的的必要性，而不是「一律逮捕」。

「假設今天酒駕現行犯在案發現場是車禍重傷昏迷，人別已經查出來，接下來也要送去醫院抽血檢測酒精濃度，所以沒有保全證據的必要，因為人都昏迷了，無法逃亡也無法再犯，當然就沒有逮捕的必要性。」

他表示，撰寫這篇法普文章就是要打破「現行犯一律應逮捕的錯誤觀念」，最後丁允恭在案發現場酒測值僅0.23，無法以刑法185條之3認定酒駕觸犯公共危險罪，必須有其他證據認定他不能安全駕駛，但丁在觀察紀錄表是通過測試的、加上酒駕須依法扣車，也無預防再犯之必要性，「這時不予逮捕是合理的。」

陳宗元笑稱，在地檢署他曾經遇過，警方把酒測值未達0.25，觀察紀錄表也通過的輕微酒駕駕駛逮捕解送地檢署、甚至沒製作觀察紀錄表就把駕駛移送地檢署，這些才是應該檢討改進的。

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