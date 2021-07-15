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渡假村緊鄰黑面琵鷺保護區　台南藍營要求檢調深入查弊

▲台南市議會國民黨團15日再度怒轟民進黨政府，為圖利財團破壞環保法規，讓財團緊鄰黑面琵鷺保護區，興建面積達6.36公頃的逸水渡假村，要求檢調追查。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議會國民黨團15日再度怒轟民進黨政府，為圖利財團破壞環保法規，讓財團緊鄰黑面琵鷺保護區，興建面積達6.36公頃的逸水渡假村，要求檢調追查。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

只做一次環評，就讓財團毀國際保育鳥兒黑面琵鷺的家，台南市議會國民黨團15日怒轟民進黨政府，為圖利財團破壞環保法規，讓財團緊鄰黑面琵鷺保護區，興建面積達6.36公頃的逸水渡假村，且趁三級警戒召開只有1個小時的動工前視訊公開說明會，黨團請檢調深入調查此弊案，絕不讓台南成為黑面琵鷺葬身地。

為了保護黑面琵鷺，國民黨台南市議會黨團書記長李中岑、副書記長蔡育輝、發言人蔡淑惠，再度穿著印有黑面琵鷺覓食和展翅飛翔的白色T恤，聯手為國際保育鳥兒黑面琵鷺請命。

台南市議會國民黨團表示，全世界都想方設法為瀕臨絕種的動物延續生命，保護瀕危動物已是21世紀顯學，德國、瑞士、印度等國家甚至將保護動物納入憲法，瀕危鳥兒黑琵在各國努力下，數量增加到4463隻，其中有1839隻在台南台江國家公園附近棲息，讓人驚喜的是，因為台江濕地保護得宜，數量比去年同期增加202隻。

台南市議會國民黨團指出，台南保護黑琵的成績是台灣之光，當年為保護黑琵特別將行政中心蓋在遠遠的，距離保護區兩公里的地方，當年還規畫99號公車路線，希望能從白鷺灣延伸到台江國家公園，台南市政府都打回票，七股黑面琵鷺觀賞亭都距離保護棲息地有2百多公尺，還管控現場賞鳥遊客，一切一切的努力都是為了保護黑面琵鷺，也喜見台南黑琵棲息地黑琵數量增加兩百多隻，這些成績都得到國際認證。

台南市議會國民黨團怒批，遺憾的是民進黨政府卻無視保護黑面琵鷺所代表的意義，不理會國民黨團長期反對在保護區興建度假村的意見，為了圖利財團，讓財團緊鄰台江生態保護區，只有50公尺的緩衝帶，其中包括原來38公尺的緩衝區，只退12公尺，就能開發興建面積6.36公頃的逸水度假村，這麼大侵害國際保育鳥類保護區的案子，明明需要二階段環評，居然一階段就讓環評過關，民進黨政府真的不演了赤裸裸的圖利財團？

黨團表示，民進黨政府用盡洪荒之力護航財團，將在疫情三級警戒期間7月26日，召開時間僅僅1個小時的逸水渡假村開工視訊說明會，連讓當地民眾和民代表達民意的機會都剝奪，居民都是老人連新冠疫情打莫德納疫苗，都要現場排隊拿號碼牌，叫他們如何視訊，台南市議會國民黨團請台南市政府行文環保署等中央相關單位，延期辦理動工前公開說明會，等解除三級警戒後再擇期召開，也因為逸水渡假村開發案疑點重重，更牽涉國際保護鳥兒黑面琵鷺，請檢調深入調查。

台南市觀旅局初步表示，開發案之開發計畫、環評、出流計畫及開發單位承諾事項，均應完成並通過審查後，始得向觀旅局提出旅館設立登記申請，未來業者提出時，觀旅局將逐一檢視相關許可應辦事宜確實辦理完成無誤後，始予核發旅館登記證。

台南市農業局表示：本開發案興建VILLA地點與四草保護區內黑琵棲息地二者直線距離約1.6公里對黑琵棲息影響小。且基地非黑琵覓食區，對黑琵食源無影響。農業局將持續關注此議題，避免因開發威脅黑面琵鷺生存。

台南市都發局表示：環評作業屬中央權責，動工説明會非屬台南市政府舉辦之會議。該案辦理過程概述如下：2018年11月15日逸水立旅申請遊樂區開發許可，開發審查、環評審查及出流管制審查可分頭並進。有關開發案對於水鳥生態之影響屬於環評審查內容，業於2020年6月10日經行政院環保署環評大會審議通過。出流管制計畫業於2020年8月27日經台南市水利局出流管制計畫書審查會審查通過，遊樂區開發計畫及都市計畫變更（劃設公共設施）審查於2020年10月30日經台南市都委會第97次會議審議修正通過。
 

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