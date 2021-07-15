「確診就給它爆吧」　想回歸正常！他揭最大關鍵：別一直追求+0

▲台灣升至三級警戒已經兩個月。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

本站曾報導《解封後確診病例狂升8倍！荷蘭首相認「過早放寬防疫限制」公開道歉》，文中提到，荷蘭首相呂特（Mark Rutte）放寬防疫限制後，確診病例暴增，因此12日公開致歉。對此，就有住在荷蘭的網友透露「爆炸」原因，而確診數其實不是最重要的，也不必追求+0，疫苗覆蓋率才是關鍵。

一名住荷蘭的網友在PTT的Gossiping板上貼文，提到當地確診數大爆炸的原因不外乎很多屁孩打完一劑疫苗後，隔天就跑去夜店狂歡，問題是，疫苗打完隔天雖然拿到接種證明，但並不等於已經發揮效用，而在夜店內也無法保持社交距離，爆了自然也不意外。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲住荷蘭的網友分享當地情況。（圖／翻攝自PTT）

該網友還提到，住荷蘭的他並沒有覺得疫情真的很慘烈，畢竟去年經歷過常常一天1萬多例的情況。而事實上，屁孩大多很年輕，不太會重症，而年紀大的人只要疫苗覆蓋率高，也能大大減少重症發生的可能性，所以醫療只要不崩潰，就不會太擔心，他們也不會太在意確診數，更不會追求+0，而是學習與病毒共存。

貼文曝光後，也有另名網友回文，提到台灣有很多民眾以為靠著戴口罩、三級警戒就可以維持+0，但是，「確診暴增又怎樣？」以前也有流感，難道有流感也要三級警戒嗎？台灣不可能完全鎖國，病毒也一定會進來，所以最好的方法就是讓疫苗覆蓋率提升到一定程度，接著慢慢開放，等到群體免疫之後，「確診暴增就給它爆吧！」

▼網友覺得不必追求+0，疫苗覆蓋率才是重點。（圖／翻攝自PTT）