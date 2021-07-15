莫德納市值破千億美元！目標做出「超級疫苗」　用mRNA抗癌抗愛滋

▲莫德納執行長班塞爾透露，未來公司規劃用mRNA技術研發「年度超級疫苗」。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

總部位於美國麻州的莫德納生技（Moderna Inc.）一年前還是一家無利可圖的公司，沒有任何進行過大規模試驗的實驗性藥物或疫苗，今年，將藉由提供10億劑新冠疫苗獲利190億美元，公司市值更在14日首次達到千億美元，莫德納CEO曝光下一步行動稱，將挑戰用mRNA技術對抗癌症、愛滋病等幾乎所有疾病。

《彭博社》14日報導指出，莫德納公司市值14日首次衝上千億美元，超越了發明阿斯匹靈藥物的德國拜耳等中堅企業，但對執行長班塞爾（Stéphane Bancel）來說，新冠疫苗只是一個開始，長期以來他堅信，mRNA如果能起作用，將催生一個巨大的新產業，用以治療心臟病、癌症、罕見遺傳疾病等幾乎所有疾病，莫德納也能成為具主導地位的疫苗大廠，為新興的立百病毒、茲卡病毒，或難纏的愛滋病毒開發疫苗。

▲美國生技公司莫德納（Moderna）總部位在美國麻州，新冠疫苗研發成功後，市值大漲。（圖／路透）

報導指出，莫德納目前有10款抗病毒疫苗即將或正在進行人體試驗，其中包含3款處於中期試驗的COVID-19增強劑、1款季節性流感疫苗、預訂在今年晚期進入試驗的抗愛滋病毒疫苗。除了新冠疫苗外，最有成效的一款實驗疫苗則是用以對抗易導致新生兒缺陷的巨細胞病毒，年內將進入三期試驗，而且市面上目前還沒有針對這種病毒的疫苗，如果有效，它可能會成為價值數十億美元的商品。

報導稱，莫德納的長遠目標是研發一種「年度超級疫苗」，可以同時疫至多種呼吸道疾病，包含新冠病毒、流感等其他疾病。班塞爾表示，「我們的目標是，每年8月或9月，在你家附近的藥局或全科醫生，能一次提供給你多個mRNA。」

同時，報導也點出現實上的難處，幾乎所有疫苗公司都在快速投資mRNA技術，公司很難維持在領先地位，而且一旦疫情過去FDA就不會批准緊急使用，所有新疫苗上市前將恢復正常審查程序， 這意味著mRNA疫苗研發快速的優勢會被縮小，約6到10個月的審查時限將為舊有疫苗技術提供競爭機會。

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