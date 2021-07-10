印度神童再預言！　警告七月「3件事」：疫情反撲又爆發

▲印度神童阿南德（Abhigya Anand）。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）



記者曾羿翔／綜合報導



「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）的最新預言透露，火星土星在相對位置「7月一樣要當心」，新冠病毒一直在改變，Delta病毒肆虐全球且出現新的Delta+病毒，「新一波疫情」恐怕很快就會到來，提醒大家要注意3件事。

阿南德提醒人們7月還是要當心，必須要特別注意3件事，第一是「Delta病毒是最強感染力的新冠病毒，目前至少侵略92個國家，可能會造成第2波，甚至到第3波的疫情反撲；第二是英國放寬防疫政策，溫布頓球場入場人數塞滿萬人，多數近距離一同觀戰，可能在未來還會爆發更多人確診，另外歐洲國家足球杯比賽同樣也演變成超級傳播。

▲傳染力更強的Delta變種病毒已成為美國主要毒株，99.5％的染疫死者都沒打疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



第三則是非洲目前已有14國家發現Delta變種病毒，但疫苗施打率低、加上當地醫療設施相當落後，Delta傳播速度無法阻斷又變快，這些國家全都在面臨嚴重疫情，阿南德還說，Delta的侵襲導致各國對疫苗的加強注射展開新計畫，世界許多國家都已進入新一輪的疫情爆發期，未來幾個月當中，可能會有進一步擴散。

透過占星術的阿南德多次成功預言新冠疫情讓自己一夕爆紅，他在預言影片中還說，2023年4月後，由於木星離開水瓶座，疫情逐漸好轉，全球已適應「大型重置」，經濟才會進入成長期。

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