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南韓連2日1600確診！Delta暴增7倍　挨批：放行中國疫苗是錯誤決策

▲▼南韓疫情、首爾疫苗接種站。（圖／路透）

▲▼南韓首爾車站前的臨時疫苗接種中心，民眾大排長龍。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

南韓宣告進入第4波疫情大流行，當局15日報告新增1600例確診，其中有1555宗屬本土案例，值得注意的是，非首都圈確診數15日首度突破400例，占比將近30%，顯示疫情急速從首爾向外擴散，且Delta變種病毒病例5周內暴增7倍。有專家警告，對效力存在爭議的中國疫苗接種者免除入境檢疫，是政策上的一大缺失。

根據南韓《朝鮮日報》等報導，南韓15日新增1555例本土、45例境外移入，連續2天至少1600例確診，另有2件死亡案例，前一日大規模篩檢共5萬1597件，陽性率達3.1%。本土案例中，非首都圈合計457例，占比達29.4%，是南韓7月進入第4波疫情以來的最高紀錄，顯示病毒從首都圈快速擴散，呈現出全國化的趨勢。

▲▼南韓疫情、首爾疫苗接種站。（圖／路透）

▲南韓爆發第4波疫情，有專家批評，對接種中國疫苗者取消入境檢疫是一大失策。（圖／路透）

據南韓防疫當局統計，從4日至10日間確診者中抽樣1215人進行檢測發現，感染變種病毒者占44.1%，其中高達69.8%屬Delta變異株，但6月初時此一比例僅為9.7%，短短5周時間內比例就暴增了7倍以上，且Delta感染病例最近3周接連以2倍速度增加，若照此趨勢，Delta變異株月內將成為南韓主流變種病毒。

報導指出，南韓自1日起開放14日前已完整接種疫苗者入境時可免除檢疫隔離，其中包含施打中國製造的國藥疫苗與科興疫苗者，成為全球首個對中國疫苗批准隔離豁免的國家，但美國華盛頓大學國際衛生測量評估研究所（IHME）最近公布，中國疫苗對Delta變異株的保護力約在4成左右，相當於輝瑞/BNT或莫德納疫苗的一半效力，而泰國接種科興疫苗的600多名醫護，也被確診感染Delta病毒。

報導表示，南韓防疫專家直指，對接種中國疫苗者取消入境檢疫是導致Delta病毒在南韓擴散中，最具代表性的「重大失策」。南韓疫苗學會副會長馬尚赫（音）表示，「我認為政府在Delta病毒開始擴散時，就應該對中國疫苗接種者進行徹底管理，如果是出於外交問題，應該考慮讓這些人追加接種國內使用的疫苗。」

峨山政策研究院副研究委員李東揆（音）11日發表題為《中國製疫苗接種者隔離制度的爭論點與今後應對》報告稱，接種中國疫苗的國家反而面臨疫情惡化，增加了對中國製疫苗的不信任，例如完整接種率高達59%的智利，目前已接種1680萬劑科興，是國內主要使用的疫苗，但每天仍新增約5000例確診，另外，印尼接種中國疫苗的350多名醫務人員也發生突破性感染。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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