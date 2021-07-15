被批疫苗覆蓋率倒數、庫存一大堆　新竹縣2理由喊冤：數字早動了



▲新竹縣因讓長者注射多延了一週，導致覆蓋率數字緩慢增加，遭到外界誤解而喊冤。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新冠疫苗到貨量增加，政府開始力拼疫苗覆蓋率，希望達到蔡英文總統訂下「7月底覆蓋率達25%」的目標，不過有新竹網友質疑，「竹縣府的施打率排名全國倒數」、「庫存剩一堆」；縣府也出面回應，與分母太大、多給長者一週考慮的原因有關。

新竹縣衛生局說明，竹縣18歲以上人口數為462493(至110年5月)，而施打累計人數59804，在13日以前，涵蓋率已達12.93%，統計至7/14結束為止，施打累計人數為65960，同樣根據18歲以上人口數為分母來計算，正確的涵蓋率為14.26%，之前CDC公布的時間是更早之前，與最新的正確施打率有著時間差，也因此若網友只轉貼截取圖表，就會產生誤會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲縣府出面說明，前4天的接種人數，每天都超過1千人以上，各種數據也逐漸上升中，對於疫苗覆蓋率有信心。

縣府也解釋，疫苗施打率的分母為18歲以上人口，竹縣18歲以上人數多、分母大，再來是日前疫苗注射猝死後引發長者止步、出現緩打潮，縣府的本意還是希望給老人家喘口氣，冷靜下後繼續選擇注射，因而保留了6700劑讓75歲以上長者多打一個禮拜做為緩衝，直到7月9日才開放下個年齡層施打，因此疫苗覆蓋率才有暫時不動的假象，相信隨著時間沖淡恐懼，會越來越多民眾選擇前往注射疫苗。

縣府也澄清，新竹縣前4天的接種人數，每天都超過1千人以上，各種數據都顯示新竹縣接種人數逐漸上升中，排名已不是全國最後一名。

►「SK-II青春露」三種優惠組合 快手刀搶！

►9歲童發臭渾身傷遭安置父拒領回 車禍亡生母揭真相嬤悲：不如狗



►新竹媽嫌太吵「塑膠袋套頭」悶死2歲兒 相驗無傷將解剖：3萬交保



►獨／恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐 紅燈車陣亮45cm開山刀找目標



►少女引爆醋醰慘遭6人霸凌！5分鐘摑掌28下 網傻：圍觀還裝可愛