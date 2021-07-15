非六都65歲以上疫苗接種率　倒數5名都是藍營執政縣市

▲民進黨立法院黨團公布，本島非六都65歲以上人口疫苗接種率，倒數五名都是國民黨執政縣市。（圖／羅致政提供）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立法院黨團書記長羅致政15日指出，65歲以上人口疫苗接種率，六都中以桃園市、高雄市、台南市的比率最高；非六都的本島縣市則以新竹市、屏東縣、彰化縣、基隆市、嘉義市為前段班，倒數五名分別為南投縣、花蓮縣、新竹縣、宜蘭縣、台東縣，「都是國民黨執政的縣市」。

民進黨團15日上午召開「主席選舉綁疫苗，藍營縣市紛跳船」線上記者會，與會者包括羅致政、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團副幹事長黃世杰、民進黨立委鄭運鵬等人。

羅致政指出，若以六都65歲以上的人口接種率來看，完成第一劑疫苗接種最高的是桃園市是67.39％，其次為高雄市的57.78%，以及台南市的57.31%，亦即在民進黨執政的3個縣市，65歲以上的人口接種率都是名列前茅。

羅致政說，反觀台中市只有54.88%、台北市55.03%、新北市55.49%，非民進黨執政的縣市還有待努力，雖然民眾要不要接種疫苗有很多因素，但相信地方政府只要盡更多努力，一定可以做的更好。

▲民進黨立法院黨團公布，六都65歲以上人口疫苗接種率，前三名為桃園市、高雄市、台南市。（圖／羅致政提供）



羅致政再指，外島因為人口相對較少、疫苗給的比較多，所以接種率也比較高，整體的施打狀況非常好，而本島的非六都縣市65歲以上人口接種率，前五名的前段班，分別為新竹市的72.15%、屏東縣的70.99%、彰化縣的63.2、基隆市的59.08%、嘉義市的58.10%。

羅致政也說，倒數五名的後段班，分別為南投縣的39.79%、花蓮縣的46.52%、新竹縣的46.61%、宜蘭縣的51.72%、台東縣的52.43%，亦即台灣本島倒數五名的接種率，都在國民黨執政的縣市，希望他們加把勁、協助全民提高群體免疫。

羅致政強調，這當然不是藍綠問題，而是希望接種率偏低的縣市，真的要加把勁、讓全民快速接種疫苗，才能達到群體免疫的效果，尤其有些地方還有庫存疫苗、原因當然很多，但只要能夠加快施打速度，不管用什麼方法，一定會讓庫存降低、提高接種率。

羅致政表示，今天公布數字不是要讓各縣市之間比賽，而是要跟時間、病毒比賽，請大家一起加把勁，因為台灣是一個團隊，要靠每個縣市一起努力，最後才能贏得團體賽的勝利，讓台灣拚接種率、群體免疫的效果。

▼民進黨立法院黨團公布，本島非六都縣市65歲以上人口疫苗接種率，前五名為新竹市、屏東縣、彰化縣、基隆市、嘉義市。（圖／羅致政提供）



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