彰化打疫苗後4猝死！法醫：貧血翁自然死亡　另3起家屬悲等真相

▲彰化施打疫苗。（示意圖／宏仁醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣陸續傳出劉姓阿嬤與盧姓阿公施打默德納疫苗後送醫不治，今天阿嬤家屬與檢警會同法醫到彰化殯儀館進一步相驗，《ETody新聞雲》深入追查，彰化縣不只這2例，還有2例也疑似在施打疫苗完後死亡，家屬都在等解剖報告出爐，要釐清真相。

彰化一名86歲阿公，有三高及慢性肝炎等病史，6月施打AZ完後隔天斷氣，家屬質疑疑似施打疫苗猝死，但衛生局指出，是否跟疫苗施打有關還是得經由藥害救濟通報程序由中央專家認定。

10日有一名劉姓阿嬤患有高血壓(70多歲)，到住家附近衛生所接種莫德納疫苗後，身體一直感覺很疲累，2天後被家人發現倒臥在房內，送醫不治，家屬今日出現在彰化殯儀館，等待檢警會同法醫進一步解剖相驗。

另外一名盧阿公(80多歲)，有貧血症狀，每個星期四都會去輸血，已經輸了10多年，6日上午盧男曾去施打莫德納疫苗，8日下午則去輸血，當日下午便出現發燒症狀，盧男自行吃了退燒藥之後即退了燒。

不料，9日上午清晨5時30分左右，盧男兒子要叫父親起床卻發現，盧男早已往生。家屬懷疑死因與施打疫苗有關，認為之前輸血10多年都沒事，為何打完疫苗後輸血，人就發燒離世。法醫相驗自然死亡，家屬不想解剖，但仍質疑為何人好好的會死亡。

但據《ETody新聞雲》深入追查，彰化不只這3起，還有一起疑似因施打疫苗後死亡，家屬目前都在等解剖調查真相公布。檢警進一步指出，目前有出現施打疫苗後不良反應個案，中央流行疫情指揮中心應該要有相關疫情專家會同法醫，進一步化驗以釐清真正死因。

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