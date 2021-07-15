字節跳動插旗外賣業　抖音小程式「心動外賣」邀商戶入駐自主配送

▲字節跳動將進軍外賣業。（圖／翻攝Tech星球）

記者魏有德／綜合報導

字節跳動旗下金雞母「抖音」短影音平台近期成立一個瞄準外賣業務的團隊，在抖音App內進行內部測試。消息人士透露，抖音的外賣業務名為「心動外賣」，將邀請平台內的餐飲業者入駐，由商家自主配送，也不排除成為一個聚合模式的平台，和餓了嗎及美團兩大外賣主流平台進行業務交換合作。

▲抖音短影音平台在全球擁有大量用戶。（圖／CFP）

《Tech星球》消息指，業內人士指出，抖音的「心動外賣」就像出行領域的「高德打車」，並不參與實際的外賣業務，而是為各方提供一個服務平台，以四兩撥千斤的方式殺入外賣市場。

除外賣業務，字節跳動此前曾傳出要推出一款汽車內容相關的短影音平台，包含汽車品項介紹、買賣等內容，甚至會推出叫車系統，雖然官方已出面澄清叫車系統傳言，但網上仍傳出抖音汽車的圖示，與抖音APP風格相當類似。

據了解，不僅字節跳動有意進軍外賣領域，大陸物流業龍頭企業之一的順豐也在公開資訊上變更經營範圍，新增「外賣遞送服務」。對此，順豐同城相關負責人指出，順豐同城一直定位於第三方的配送服務平台，B端中小商戶如有外賣、蛋糕、鮮花等配送需求，順豐同城會提供相應的配送服務，「外賣配送服務一直都有，但順豐同城是不會做面向C端的外賣平台的。」