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崑大餐飲師生線上秀廚藝　2021比利時觀光美食節國際大賽奪29金

▲崑山科技大學餐飲管理及廚藝系，參與「2021 比利時觀光美食節國際大賽競賽」線上賽，榮獲29金4銀1銅，總計34面獎牌，表現非常亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學餐飲管理及廚藝系，參與「2021 比利時觀光美食節國際大賽競賽」線上賽，榮獲29金4銀1銅，總計34面獎牌，表現非常亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

COVID-19疫情使得國內外賽事都面臨延期或取消，崑山科技大學餐飲管理及廚藝系，7月份參與「2021 比利時觀光美食節國際大賽競賽」線上賽，師生37人在主菜、開胃菜、餐廳料理、盤飾甜點、藝術麵包、造型和菓子、糖花工藝、咖啡拉花及咖啡調酒等項目中，榮獲29金4銀1銅，總計34面獎牌，表現非常亮眼！

▲崑山科技大學餐飲管理及廚藝系，參與「2021 比利時觀光美食節國際大賽競賽」線上賽，榮獲29金4銀1銅，總計34面獎牌，表現非常亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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「2021 比利時觀光美食節國際大賽競賽」因防疫政策改為線上形式辦理，但仍吸引了來自臺灣、比利時、荷蘭、韓國、馬來西亞、美國、越南、新加坡、中國、澳大利亞、日本、印度、土耳其等414位比賽選手參與，崑大餐飲系師生平日蓄積蓬勃的創作能量，此次參賽仍自多國優秀選手競爭中脫穎而出，值得肯定。該次競賽，系上老師也跟著大展身手，指導學生獲獎無數的邱翠華老師參與個人動態調酒及咖啡調酒兩項目，雙雙拿下金牌，競賽常勝軍的施智偉老師也不遑多讓，摘下咖啡拉花金牌。

▲崑山科技大學餐飲管理及廚藝系，參與「2021 比利時觀光美食節國際大賽競賽」線上賽，榮獲29金4銀1銅，總計34面獎牌，表現非常亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學生表現也不容小覷，一年級黃珮晴以「番紅花雞肉捲佐奶油芥末子醬及千層松露慕斯配野莓醬附烤馬鈴薯球」作品首度參賽，便榮獲主菜項目金牌。回想準備比賽的過程，黃珮晴認為一道料理的形成，從構想、試菜、修改、完成，以及食譜的說明，每一個階段都是不容易的，非常感謝老師及學長姐的提點，讓自己順利完成作品並拿下好成績，未來將會更加精進技能。

▲崑山科技大學餐飲管理及廚藝系，參與「2021 比利時觀光美食節國際大賽競賽」線上賽，榮獲29金4銀1銅，總計34面獎牌，表現非常亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

同樣是第一次參就得獎的二年級李泯臻，知道自己獲得藝術麵包展示金牌的那一刻，雀躍的心是無法形容的，5到6月時她都在烘焙教室慢慢雕琢自己的作品「火車」一舉獲得評審們肯定，她很謝謝指導老師隨時在旁邊指導，讓自己能刻劃出深具美感的作品，也奠定了自己日後參加比賽的信心。

▲崑山科技大學餐飲管理及廚藝系，參與「2021 比利時觀光美食節國際大賽競賽」線上賽，榮獲29金4銀1銅，總計34面獎牌，表現非常亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

崑大餐飲系學生不少人都是首度參賽，也有不少比賽的常勝軍。三年級楊振億、四年級蔡侑均分別在咖啡調酒及咖啡拉花項目奪得金牌，他們皆有感於學校對於學生學習及參加比賽的支持，指導老師全程陪伴練習是支撐他們參加比賽的最大的力量，學校在練習場地、材料費和比賽報名費的支持與補助、得獎後的獎勵，更是學生最大的後盾，這是持續參加比賽的動力。

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