店家請飲料！「不能指定」讓外送員酸：我們不是乞丐　私訊圖曝光

▲免費請外送員飲料，反收抱怨「外送員不是乞丐」，私訊截圖曝光引發網友熱議。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／趙蔡州報導

全國三級警戒期間，外送的需求量大增，有一間冷飲業者體恤外送員辛勞，決定自掏腰包，請外送員們免費喝飲料，不料活動上路後，竟然收到一名外送員抱怨「不能全品項領取，很失望」、「外送員不是乞丐」等。其他網友看了文章後，表示「店家主動叫招待，自己開口才叫乞丐，到底是誰把自己當乞丐了」。

一名冷飲店業者在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，他經營的冷飲店近日舉辦活動，外送員每日到店，可以免費領取「隨機飲品一杯」，不料活動卻引起一名外送員不滿，透過外送平台私訊，希望店家能尊重外送員，不要把外送員當乞丐，讓他看了相當傻眼。

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私訊截圖可以看見，外送員說，「今晚有前往領取飲料，但卻不能全品項領取，很失望」、「希望可以讓司機選擇領取的飲品，畢竟我們也是很辛苦的在幫你們外送，希望可以體諒我們給我們尊重」、「我們不是乞丐，讓你們幫外送員決定要喝的飲料」。

▲外送員私訊店家，「我們不是乞丐，讓你們幫外送員決定要喝的飲料」。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

原PO感嘆，「外送司機辛苦了，本店絕對沒有把你們當成乞丐，沒有辦法讓你們指定飲品，是因為都有先排好，每日要兌換的飲品」、「如果有給你們不愉快或不舒服的地方，跟你們說聲抱歉」。

文章分享後引發網友熱議，有人說，「辛苦送飲料，難道是免費做義工嗎，還不是為了賺錢」、「店家很好了，免費請外送員喝飲料，還敢要求全品項，這個行為比乞丐更糟」、「有比醫護偉大，請你喝還嫌東嫌西」。

也有人說「既然是店家的好意，本來就是要照店家的規定來呀」、「就是有這種貪小便宜又得寸進尺的人，像店家欠你的一樣」、「你不是乞丐，你是乞丐中的霸主」、「已經免費了還要挑，又要嫌棄人家的服務，笑死，根本傲嬌乞丐」。

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