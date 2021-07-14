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母胎單身但超會撩妹！　外送員的「短暫戀愛」笑翻2千人

▲▼Uber Eats。（圖／記者黃克翔攝）

▲外送員和顧客的互動常引起話題。（示意圖，與本文無關／記者黃克翔攝）

記者崔子柔／綜合報導

在訂單完成前，外送員和顧客可以透過系統對話，一名外送員昨（13）日就PO出他和一名女客人的訊息內容，2人就像情侶般打鬧互動，吸引超過2千名網友按讚。

根據對話內容，女客人先說「我好餓，你不回我」，外送員就搞笑回「等等我，先咬手指一下，練習蓄勢待發的咀嚼肌」，等待一首歌的時間就到了。

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▲▼外送員。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）▲▼外送員。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲外送員PO出對話。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

女客人也配合地回應，「你要聽什麼？」外送員則說「情歌王，13分鐘唷」，女客人接著說，「你有這樣的女朋友，你會幾點回家」、「女朋友不能餓到啊」。

外送員將餐點送達後，還傳了訊息稱讚「愛你，很漂亮會笑的眼睛」、「再見了寶貝，老公再去賺錢，要養妳一輩子，有緣的話今生再見」，女客人最後也配合地說「好的，老公有緣再見」。

▲▼外送員。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）▲▼外送員。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲▼外送員PO出對話。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲▼外送員。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）▲▼外送員。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

「短暫的愛情總是那麼甜蜜」，外送員昨日將對話PO在臉書社團「爆廢公社二館」，並說明這單還收到50元小費，吸引超過2千名網友按讚，紛紛表示「油嘴滑舌說自己母胎單身我不信」、「不相信你單身」、「一樣都是跑外送的，我只有等紅燈莫名奇妙被撞的份」、「遇到這種會聊天的外送員我也開心」。

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