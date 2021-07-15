「這波第二慘台北」也降回個位數！　1圖看全台確診分佈

網搜小組／鄺郁庭報導

指揮中心今（15）日公布國內新增14例本土病例，另有6例死亡。確診數最多集中在台北市，不過也減少到個位數，共9例，再來是桃園和新北。今日焦點除了疫情說明，就是3批疫苗將抵台。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，讓大家一目了然確診分布及全台狀況。

▲0715單日確診地圖（圖／ETtoday）

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，今日新增之14例本土病例，其中7例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為8例男性、6例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，發病日介於今年7月7日至7月14日。

個案分布以台北市9例為最多，其次為桃園市3例、新北市2例；其中11例為已知感染源、3例調查中，相關疫情調查持續進行中。

▲0715全台總數確診地圖（圖／ETtoday）

指揮中心說明，今日新增6例死亡個案，為1例男性、5例女性，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於5月15日至6月29日，確診日介於5月26日至6月30日，死亡日介於7月6日至7月13日；詳如新聞稿附件。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月13日累計公布14,103位確診個案中，已有12,083人解除隔離，解隔離人數達確診人數85.7%。

全台今年已累計 14,019 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。

北北基

新北市 6,661 人

台北市 4,703 人

基隆市 308 人

桃竹苗

桃園市 725 人

新竹市 39 人

新竹縣 109 人

苗栗縣 548 人

中彰投

台中市 199 人

南投縣 37 人

彰化縣 265 人

雲嘉南

雲林縣 21 人

嘉義縣 18 人

嘉義市 9 人

台南市 49 人

高屏

高雄市 85 人

屏東縣 48 人

宜花東

宜蘭縣 96 人

花蓮縣 68 人

台東縣 22 人

澎金馬

澎湖縣 5 人

金門縣 0 人

連江縣 4 人