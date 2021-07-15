長者隱匿紀錄想混打莫德納　朱學恒酸唐鳳：還不趕快找外包去收割

▲各地傳出民眾試圖闖關混打疫苗情形發生。（資料照／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

國內目前尚未開放疫苗混打，卻傳出有長者因網路流傳AZ混打莫德納效果好，隱匿注射紀錄，跑到快打站注射莫德納疫苗，並且闖關成功，對此「宅神」朱學恒酸，現場施打居然沒辦法跟健保卡連線，「用的還是藍星（地球）最高級的貼紙科技」，天才IT大臣唐鳳呢？怎麼還不趕快跑去找外包廠商順便收割，「原來他代表台灣去東京奧運了，東奧有收割比賽嗎？」

台中市上週驚傳有已經注射AZ疫苗的長者，竟因網路流傳AZ混打莫德納效果好，跑到快打站注射莫德納疫苗，並且撕掉透過接種貼紙、藏小黃卡等方式，掩蓋疫苗接種紀錄，闖關成功，其中一人還是洗腎患者，混打後出現發燒情況。高雄也傳出患有輕微失智症的民眾被混打AZ、莫德納疫苗。

對於疫苗混打亂象，朱學恒15日在臉書發文指出，我國的疫苗預約系統不但只有一個網路民意調查版，「連現場施打都沒辦法跟健保卡連線，用的還是藍星最高級的貼紙科技！」

對於現場疫苗施打未與健保系統勾稽，朱學恒表示，那位見神殺神見佛斬佛的天才虐貓IT大臣唐鳳呢？怎麼還不趕快跑去找外包廠商順便收割，「原來他代表台灣去東京奧運了，東奧有收割比賽嗎？」

中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳昨（14）日在才記者會上透露「AZ+BNT」的免疫反應還不錯，未來國內也會參考國際資料，不排除會以這樣的方式做施打，但現在還沒看到AZ+莫德納施打方式，所以最後是不是建議這樣的方式，也要得到國內臨床試驗的經驗，有科學數據，國外資料也是重要參考。

對於隱匿疫苗接種紀錄的狀況，指揮中心發言人莊人祥提到，接種站雖無法用電腦查詢，但還是可以透過健保VPN來查。健保卡上有貼紙、小黃卡都可以作為預防闖關的辨識方式，希望第一線還要做紙本檢查。至於民眾撕掉貼紙、藏起小黃卡接種，莊人祥回應，「民眾不理性行為還是要禁止」，WHO也是呼籲民眾不要自己決定是否混打。

▼為防止民眾混打疫苗，支援的醫生只好自行加註是否接種過新冠疫苗字樣讓民眾勾選。（圖／民眾提供）

