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BNT解凍後只能放5天！港專家倡「增至1個月」：普通場所也可保存

▲▼ BNT,疫苗。（示意圖／CFP）

▲BNT疫苗保存條件高。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

香港2019冠狀病毒病疫苗顧問專家委員會14日開會，審視有關BNT疫苗於解凍後儲存在攝氏2至8度的儲存期限，由5天改為1個月（即31天）的更改申請，委員會建議批准有關申請。政府對此決定表示歡迎，認為有關安排對BNT疫苗的儲存、物流和供應帶來更大彈性。

BNT疫苗現時需儲存在零下70度特製儲存器，一旦解凍只可保存5日，因此一般診所無法保存，使用時每支BNT需注入5倍生理鹽水稀釋，可為5人接種，但需在6小時內注射，逾時作廢。

據《香港01》報導，呼吸系統專科醫生梁子超說，解凍後保存在2至8度延長至31日的做法在歐美早已實行，做法的好處是讓早前保存要求較高的BNT疫苗，在普通的冷凍條件下也可以儲存。

不過他表示，BNT稀釋後保存時間仍有期限，需要在6個小時內接種，即使可以在診所內接種，仍然有造成浪費的可能性。

私家醫生林永和也表示，延長2至8度儲存限期至31日，會令BNT疫苗的保存方便簡單。現時診所內保存的科興疫苗的冰櫃，已經可以保存BNT疫苗。不過他指，暫時還未聽說診所接種BNT的消息，從人手、程序方面，政府與業界仍然需要溝通。

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