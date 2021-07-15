阿中喊「BNT留給學生」　前台大醫2點原因反對：全世界沒人這樣做

記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心指揮官陳時中定調，BNT疫苗會留給學生先打。對此，前台大感染科醫師林氏璧表示，基本上他不贊成，「全世界沒有人這樣做的」，全球一定是把會重症、會死亡、會癱瘓醫療資源的這些人先打。他也說，英國甚至在討論，年輕人明明染疫之後風險這麼低，可是有些副作用也是滿嚴重，是不是真的要給小朋友打疫苗。

林氏璧近日在年代新聞《新聞面對面》節目，提出2點反對原因，第一，莫德納也做完12到18歲臨床試驗，6月就送審了，應該很快也會拿到授權；第二，他覺得要看9月BNT來的時候，到底台灣疫苗已經打到什麼狀況了，才能決定你有沒有餘裕把這些重要的疫苗給年輕人打。

▼林氏璧出示統計資料表示，29歲以下確診年輕人沒一個死亡，重症率也很低很低。（圖／翻攝陳其邁臉書）

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林氏璧拿出高雄市流行疫情指揮中心專家會議引用疾管署的資料，他指出，29歲以下確診年輕人沒一個死亡，重症率也很低很低；30-39歲重症率4.8%，40-49歲重症率9.3%，50歲以下死亡率千分之3，世界各國幾乎都是這樣的資料。

「可是你看50歲以上就不對囉」，林氏璧說，50-59歲重症率16.5%，60-69歲重症率28.3%，70歲以上重症率是42.5%，因此假如50歲以上這群人連第一劑都沒打的時候，「你不可能有餘裕把這些重要的疫苗給年輕人打，全世界沒有人這樣做的。」

林氏璧表示，全世界一定是把會重症、會死亡、會癱瘓醫療資源的這些人先打，等疫苗一定程度覆蓋率才會考慮年輕人；很多家長很擔心小朋友去上學怎麼辦，全世界目前大概就是對老師接種，小朋友即是真的不幸染疫，多半都是輕症，比較好處理。

▼陳時中定調，BNT疫苗會留給學生先打。（圖／指揮中心提供）



林氏璧也提到，由於打AZ會擔心有血栓副作用、mRNA疫苗會擔心心肌炎，且都是年輕人居多，英國甚至在討論，年輕人明明染疫之後風險這麼低，可是有些副作用也是滿嚴重，是不是真的要給小朋友打疫苗。

鴻海創辦人郭台銘與台積電順利完成BNT疫苗簽約，9月底預計會有1000萬劑運抵台灣。對於接種對象，陳時中12日定調，BNT疫苗留給學生先打。