92歲李嘉誠近況照曝！嗨看歐國盃　網友全歪樓：好大一碗飯

▲李嘉誠近況照片曝光。（圖／翻攝自Facebook／李嘉誠基金會）

記者黃翊婷／綜合報導

現年92歲的香港首富李嘉誠近日曝光一張生活照，是他坐在餐桌前觀看歐洲國家盃足球賽英格蘭對義大利的冠軍戰。沒想到網友們看到照片後，關注重點全部歪到餐桌上那一大碗白飯和菜色，並紛紛留言表示，「都吃西洋芹炒雞肉，好健康啊」、「飯好大碗喔」。

李嘉誠基金會13日在臉書PO出一張照片並表示，李嘉誠觀看歐洲國家盃相關新聞時，由於球員腳力凌厲，不禁聯想到「全膝關節置換手術」資助計劃，於是馬上催促團隊盡快公布加碼至4000萬元資助的細節，讓更多病人受惠。

不過，近況照片公開後，網友們關注的重點卻都落在李嘉誠家中好大的電視，和餐桌上那好大一碗白飯，還在文章底下留言說，「李先生看的是英格蘭對義大利的比賽？」、「都吃西洋芹炒雞肉，好健康啊」、「飯好大碗喔」、「飯也太大碗，少吃點澱粉比較好」、「不要太近看電視啦，對眼睛不好」。