500萬BNT遭打槍　江啟臣提醒陳時中：台灣第二劑接種率0.36%

▲國民黨拚加購500萬劑BNT疫苗。（圖／翻攝江啟臣臉書）

記者徐政璿／台北報導

國民黨聯合南投、雲林、花蓮、台東4個執政縣市，共同委託盛宏醫藥提出正式申請購買500萬劑BNT疫苗，期望蔡英文政府比照永齡基金會、台積電辦理，不過，衛福部長陳時中卻回應，這次3個團體購買的量，在總量上已足夠。對此，國民黨江啟臣揭露我國疫苗接種率，怒嗆「疫苗哪有夠？」

江啟臣表示，陳時中每天看接種統計，應知道台灣目前只有16.79%的人接種過，遠落後於歐美、澳洲、日本、南韓、港澳、新加坡與馬來西雅，甚至還低於全球平均25.61%。

江啟臣指出，陳時中也一定清楚，台灣完整接種完兩劑的人口比例，更只有讓人汗顏的0.36%，遠遠落後全球平均12.42%，別說上述各國，連阿富汗、伊朗、印尼、寮國、泰國、菲律賓都比我們高。

他強調，疫苗已經是戰略物資，過去我國曾經錯估情勢，造成萬人染疫，超過700位國人的死亡，接種意願登記剛上線，就湧入數百萬人搶填，更證明民眾對疫苗需求的迫切。這時候，陳部長還擔心我們買太多？

江啟臣也3問陳時中：

1. 面對各種變種病毒洶湧而來，我們如何確定兩劑就夠？未來可能有追加第三劑，或每年補 booster 的需求？

2. 目前計劃總量包含1千萬劑的國產疫苗。你如何確信三期試驗會有效？德國CureVac 二期數據漂亮三期失敗的例子殷鑑不遠，人不能鐵齒。

3.各家疫苗到貨不穩，業已多次延宕。此刻又如何能確認採購的疫苗都能依計畫抵台？



江啟臣洋調，任何有遠見的政府，在疫苗規劃上都要有風險觀念，社會各界願意努力買疫苗、捐疫苗，政府沒有必要踩煞車，寧可疫苗過剩，也不願意捉襟見肘，萬一買多了，我們更能以疫苗援助友邦，真正做到「Taiwan can help！」