莫德納還有66%、AZ剩6%沒施打！專家點名這縣市：等過期還是BNT？

▲根據COVID-19全球疫情地圖資訊，南投縣還有65%莫德納疫苗、6%AZ疫苗未施打。（圖／南投縣政府提供）



記者崔子柔／綜合報導

新冠疫苗到貨量增加，政府開始力拼疫苗覆蓋率，希望達到蔡英文總統訂下「7月底覆蓋率達25%」的目標，不過毒理學專家招名威教授提到，南投縣疫苗覆蓋率只達11.08%，「而且莫德納還有66%、AZ有6%尚未施打」，「在等疫苗過期還是等BNT？」

招名威昨（14日）晚在臉書發文表示，疫苗持續進來讓人看了相當感動，全台上下也都很努力，「這讓我想到疫情之初有人說台灣會在兩週清零，但說兩週真的太過份，也不可能」，不過台灣也確實在不到2個月內，從單日最高700確診降到現在新增本土17例，「我不得不說，我們真的做到了！」

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▲招名威PO文點名南投縣 。（圖／翻攝自Facebook／招名威教授 毒理威廉）



招名威也指出，全台的疫苗覆蓋率從5月初的0.1%一路上漲到17.02%，「但南投縣卻遠遠落後，覆蓋率只達到11.08%，而且莫德納還有66%、AZ有6%尚未施打，速度怎麼會這麼慢呢？這真的蠻奇怪的！」

招名威質疑，「南投縣政府在等什麼？等疫苗過期還是等BNT？發配下去的疫苗，如果該縣府沒有人想打，可以還給中央，不過我想人民是很想打到疫苗的」，並提醒南投屬於觀光風景區，現在打好疫苗也是為了未來解封做準備，「在一個全民動起來的時候，合群真的很重要啊！」