誰可以打BNT？　蔡壁如揭疫苗排序亂象「這族群」不斷被插隊

▲台北市大型疫苗接種站，民眾前往施打。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

永齡基金會、台積電和慈濟，購入1500萬劑BNT疫苗，全部捐贈給政府，由中央統籌撥配施打，提升疫苗覆蓋率。對此，民眾黨立委蔡壁如認為，要降低死傷就應該按年齡順序施打。

蔡壁如表示，民間企業、團體購入1500萬劑BNT疫苗，許多民眾的心聲都是「這次應該輪得到我了吧」，不過，指揮官陳時中說，將保留給12至18歲的年輕人施打。她也說，基於國人的健康平等權，當然應該，更何況這個年齡群的人，是國家未來的主人翁；但看在不斷被插隊、被排擠的20歲至49歲的這個族群眼裡，心裡的憤怒可想而知。

然而，站在醫護人員的立場，蔡壁如認為，除了第一線及必要的國安層級人員之外，施打順序排定的關鍵，應該是取決於「如何降低死傷」與「維持基本社會運作」才是，「要降低死傷，就應該按年齡順序施打」，

蔡壁如指出，如果政府真的那麼關心12~18歲的這個族群，又怎麼會是只靠永齡基金會、台積電和慈濟這些民間單位的捐贈，而不是用盡一切辦法搶購？接下來，到了9月，學校要開學了，除了12~18歲的學生之外，18~22歲的大學生呢？12歲以下的小學生呢？還是要繼續靠民間捐贈或是國際贈送嗎？

蔡壁如感嘆，這一切因為疫苗接種排序問題，造成的亂象和族群對立，皆起因於疫苗不足的社會群體焦慮！