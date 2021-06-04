拉開社交距離！「3款高粱簡易特調」在家學起來　啟動夏日新風味

▲跟著了解入門酒友喜愛口感的調酒師，在居家防疫時刻進入玉山高粱的特調世界！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

面對來勢洶洶的疫情，許多人乖乖待在家裡免除不必要移動，辦公室職員有的直接WFH（Work From Home，居家工作），原本下班與同事朋友小酌兩杯，聯絡感情、放鬆心情的習慣，依靠現在科技，還是可以在網路上把各地酒友「聚在一起」，在鏡頭前舉杯不久前剛拿下國際大獎、又備受品酒專家大讚的玉山高粱，以剛剛好的微醺，為stay home的緊繃生活，增添一些放鬆自在。

堅持以純糧固態醱酵、厚工自然熟成工藝釀造的玉山高粱，既能品嚐到高粱特有的傳統窖陳香，前香亦能保留新鮮果香等活潑風味，香氣層次與口感的豐富性足夠，在家品飲也能彷彿墜入頂級酒吧的花花世界。初次接觸高粱的入門者，若還不習慣純飲，也很推薦以調酒方式讓高粱更好入喉！連續5年在舊金山世界烈酒競賽(San Francisco World Spirits Competition, SFWSC)拿到獎牌的玉山台灣高粱酒(58%)和玉山大曲(59.5%)，口感皆屬於清香型，糧香、果香都融入其中，相當適合與其他飲品、水果迸撞出加乘風味，並且可以降低對於入門者來說偏重的酒感與酒精濃度，更好入喉。此次要為《ETtoday新聞雲》讀者示範3款高粱調酒的調酒師凱莉也強調，這2支玉山高粱好喝、好調，價格也平價，很適合疫情期間在家隨性做自己的調酒師，微醺一下！

▲調酒師凱莉推薦玉山高粱好喝、好調，更親身示範三款調酒，在疫情期間為生活帶來更多儀式感。

入門者的最愛／58奇檬子

材料：

玉山台灣高粱酒25～30ml（可視自己喜愛的酒感比例調整）

奇異果丁少許

芒果丁少許

檸檬汁5ml（可視自己喜愛的酸度往上加）

果昔/果菜汁少許（市面上任何一品牌皆可）

Tonic通寧水

居家防疫想微醺放鬆一下！凱莉特別選擇新鮮的當季水果芒果、奇異果與檸檬汁，為這杯58奇檬子打造女生與入門者都能接受的酸香甜感。只要將水果、檸檬汁、果昔和適量的玉山台灣高粱酒倒入雪克杯中，再把水果用湯匙壓爛與酒液融合，Shake完成後，再倒入Tonic通寧水，即完成。

▲初嚐「大人也想喝多多綠」，高梁的醇香會先在口中散發開來，但隨即而來的養樂多甜感就能緩解刺激酒感，後續也有明顯的茶韻回甘，帶出茶調酒各種層次的香味，雖然比起第一杯酒味稍重，不過入口相當柔順。

女生喝起來／大人也想喝多多綠

材料：

玉山台灣高粱酒30ml

養樂多45 ml

無糖濃茶60 ml（建議選擇金萱、烏龍等茶感較突出的品項）

檸檬汁5 ml

到底什麼水果或飲品與高粱搭配最好喝呢？雖然這個答案見仁見智，但調酒師凱莉認為「和高粱最搭的其實是養樂多」！養樂多微酸且濃郁香甜的口感，單喝多了會膩，但若是以濃茶、檸檬汁這2種經典茶飲「多多綠」的基底，搭配清香且層次豐富的玉山台灣高粱酒，甜度可以緩解原本較重的酒感，茶香更是能在尾韻處帶出另一種細膩層次。貼心的凱莉表示，「第一款調酒幫大家用滿滿維他命C的水果，而這款養樂多，偏甜的口感也適合喜歡甜感調酒的女生。」

▲改良自經典調酒「海風」，僅把伏特加換成玉山大曲，其他果汁的比例皆無調整。玉山大曲獨特的淡淡青梅味，和蔓越莓果汁、葡萄柚汁很搭，入口時先嚐到果汁的清甜，隨後玉山大曲的醇香就會慢慢浮現，搭配鹽口能增加更多口味的層次感與滋味。

純飲派老饕也愛上／吹吹海風

材料：

玉山大曲30ml

蔓越莓60 ml

葡萄柚汁30 ml

檸檬汁少許

鹽少許

「防疫期間大家一定很想念夏天的海風！」凱莉提及有款經典調酒就叫「海風」，原本基底是用伏特加，但她試過換成玉山大曲，整體喝起來酒感更滑順，因此推薦在疫情期間把「海風」學起來，在家也能享受在海邊度假的氛圍。特別的是，這款調酒裝杯前，杯緣得要先抹上一點檸檬，並抹上鹽巴，增加宛如就站在海口處，感受海風鹹鹹的豐富度。

▲只要準備一只雪克杯，就能利用容易取得的水果、飲品，跟著調酒師學習3款高粱特調。

看了上述的調酒搭配，對於高粱的印象應該不只是老長輩愛喝的酒款了吧？除了調飲，台酒嚴選出品的玉山高粱純飲也深獲民眾喜愛，經常在國際烈酒賽事抱回重量級大獎，在西方人的心中，已然與威士忌、白蘭地等酒品並駕齊驅，既經典又時尚！近期在年初的SFWSC中，玉山高粱就再次從3,800多件作品中脫穎而出，以玉山台灣原窖12年陳高、玉山五八金成功抱回2面雙金牌(Double Gold Medal)，此外玉山高粱酒3年／6年／8年陳高，以及被酒友推舉為經典酒款的玉山台灣高粱酒(58%)和玉山大曲(59.5%)，也都各自拿到4面金牌(Gold Medal)及6面銀牌(Silver Medal)的殊榮。讓老饕除了開心國際看見玉山高粱的好，也認為更好推薦給國外朋友甚至是台灣新世代酒友品嚐。

▲高粱白酒的細膩層次與豐富口感，在國際市場早已和威士忌、白蘭地等經典酒款並駕齊驅。

連日為疫情擔心苦惱，也要懂得適時鬆動自己緊張的神經！適度小酌，謝謝懂得保護自己與他人的你。就以得獎無數的玉山高粱在家調飲起來，為卡在疫情中的自己開啟一項全新體驗，以繚繞的糧香、果香為自己或電腦前的酒友相互打氣。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

