3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果2026年首波「過時產品」公佈　iPhone 11 Pro、Macbook Air入榜

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果按照往例公佈「過時產品」（Vintage products），2026年開始包含iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、MacBook Air（2020年）、iPhone 8 Plus（128G）等，都將正式過時產品名單，意即未來維修將視有無庫存零件可維修為基準，建議消費者儘快檢查手邊裝置，趁著最後一波趕緊進行維修。

▼2018年推出的Beats  Solo3 Wireless米奇特別版將進入停產名單。

▲▼

販售超過5年未滿7年叫「過時產品」　2026年首波公開

蘋果公司會將產品以出產年限分類， 停止 5 年但不到 7 年以上銷售被視為過時產品（Vintage products），這些產品將無法在官網上購買，儘管仍可以到官方銷售點進行維修，但必須是有無庫存零件而決定，在2026年首波宣布的名單包含

．MacBook Air（2020 年， Intel 晶片版本）
．iPhone 8 Plus（128GB 版本）
．iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max
．iPad Air 3（Wi-Fi + LTE 版）
．Apple Watch Series 5 全系列產品

值得注意的是，2018年與迪士尼合作的推出的Beats Solo3 Wireless特別版耳機將進入到「停產名單」，而iPhone 11 Pro儘管進入過時產品行列，但仍可以進行iOS的版本更新。

此外，當銷售超過７年，蘋果將會視為「停產產品」（Obsolete products），意即將無法在官方維修站進行任何維修，僅有Mac 筆電可能符合僅限電池的延長維修期限資格，該期限為該產品最後經銷日起 10 年（視零件供應情況而定）。

蘋果2026年首波「過時產品」公佈　iPhone 11 Pro、Macbook Air入榜

