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一台電視搞定家庭劇院夢 ！Sony推全新X9500H　業界唯一IMAX Enhanced認證

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼ SONY BRAVIA H電視拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲OTT平台當道，現在在家裡使用Sony BRAVIA X9500H系列就能享受極致影音體驗。（圖／記者黃克翔攝，下皆同）

消費中心／綜合報導

以往對於電視的印象，都停留在收看有線頻道的節目，能觀看的類型十分有限。近幾年隨著OTT串流平台以及科技的進步，越來越多人對於電視的想像變成「追求生活品質」的指標，使用大螢幕電視觀看Netflix、YouTube等線上影音平台日益普遍，而現在許多電視內建的揚聲器音效也十分逼真，讓在家看電視就跟去電影院一樣享受。

為了讓大家追求宅生活的極致影音享受，Sony將去年的高畫質霸主BRAVIA X9500G升級再進化，推出BRAVIA新一代X9500H系列（55”、65”、75”吋），在影像上，搭載超極真影像處理器X1旗艦版，即便是近距離觀看畫質精細度也能禁得起考驗；特別針對解析度、對比度和色彩進行強化，以極致分區超解析技術，獨特演算法即時分析，增加物體紋理，重現細節畫質抑制躁點，提高畫質清晰度；同時HDR分區精準強化色彩、動態、亮度與對比，呈現更逼真的畫面。

▼透過超極真影像處理器X1旗艦版呈現的影像，即使近距離也十分清楚。

▲▼ sony

對於大螢幕的電視來說，從任何角度觀看都能呈現無色差的精準色彩是一項重要指標，X9500H全系列尺寸都搭載超廣角技術，配合極瞬明銳影像技術，讓畫面不模糊不會有殘影，每一個快速動作都清晰，在家中不管躺在沙發的哪個角度，都能完美看到整個螢幕的精彩畫面。此外，X9500H有IMAX Enhanced 認證，是目前業界唯一可以在家中體驗 IMAX 影廳般身歷其境聲光效果的電視。

跟上一代X9500G相比，X9500H在音效方面更為突出，雖然同樣是使用多音域環繞聲場技術，但X9500H採用全新設計極致平衡揚聲器，搭載加強版的高音定位揚聲器，出聲口比前一代更大，可以提供更寬廣的音域，並採用Bi-Amp技術，為兩聲道二音路獨立驅動設計。相較於一般電視揚聲器，能獨立控制高低音，並增強聲壓，使音場更寬闊，高音音質清晰，低音更渾厚有力。

▼採用全新設計極致平衡揚聲器，搭載加強版的高音定位揚聲器，讓高低音更為清晰有力。

▲▼ SONY 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ SONY BRAVIA H電視拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

此外，輕薄的機身可以輕易擺放在家中各地，搭配兩種不同安裝方式的可調整式底座設計，能依照家中電視櫃寬度做調整，讓電視成為居家風格的一員。在遙控器上除了一般熟知的各種功能以外，也放上Netflix、Google Play的快捷鍵，方便迅速回到想要使用的功能上。而這次也特別整合電視上的電源鍵，將按鈕直接設置在機身Sony LOGO下方，操作更方便。

▲▼ X9500H 。（圖／SONY提供）

▲▼ SONY BRAVIA H電視拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▼電視上的電源鍵整合成一顆，改在LOGO下方，操作更方便。

▲▼ 。（圖／記者黃克翔攝）

除了在聲音、影像已經能讓人在家就如同享受劇院般的感受，還有各種人性化的功能輕鬆達到「極致居家生活」，像是智慧環境聲光感測技術可針對室內光線明暗調整最佳畫面，以空間環境校正音頻呈現最佳化音質的技術；對於習慣使用OTT串流平台觀看影片的人，也支援Netflix校正模式，讓所有影片能真實還原最極致的畫質，顛覆平時觀賞的感受。

對於想要享受便捷服務的人來說，內建Android智慧電視平台，可用遙控器一鍵進入設定介面選單；而對於懶人來說，語音搜尋系統絕對是一大福音，用說話代替打字輸入超快超方便；針對Apple用戶，只要有Apple AirPlay，就能從 iPhone、iPad 或 Mac 將影片和音訊串流至電視播放，輕鬆享受高質感科技生活。此外，接上PS4 / XBOX，可自動偵測BRAVIA遊戲模式，達到低延遲(low latency)的最佳遊戲體驗，讓BRAVIA X9500H成為最適合電玩愛好者的電視。

▼從主選單中就能快速進入各種OTT平台、YouTube，讓懶人生活更加便捷。

▲▼ SONY BRAVIA H電視拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▼只要用遙控器按下語音搜尋按鈕，就可立即執行語音搜尋找到想要的應用程式或影片。

▲▼ 。（圖／記者黃克翔攝）

▼接上PS4 / XBOX，可自動偵測BRAVIA遊戲模式，享受低延遲(low latency)遊戲體驗，讓X9500H成為最適合電玩愛好者的電視。  

▲▼ SONY 。（圖／記者黃克翔攝）

▼開啟Netflix校正模式可以還原最自然真實的畫質。

 ▲▼ 。（圖／記者黃克翔攝影） 

相較於上一代機種，X9500H系列非常適合對於影像、聲音有所追求的消費者，無論在影像、音質都能體驗居家劇院的感受。而習慣使用OTT平台觀看影音的人，介面也有便捷的選單可以快速瀏覽，更有「Netflix校正模式」可以看到最自然逼真的畫質。此外，深具時尚、輕薄的外型也能融入居家風格，讓電視不再只是冷冰冰的機器，而是具有溫度、溫暖人心的「好夥伴」。

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