TikTok超越YouTube、Instagram　成美國年輕人最愛新聞平台

▲TikTok 崛起成為美國年輕族群主要新聞來源。（圖／取自免費圖庫Pexels）



記者吳立言／綜合報導

美國年輕世代的新聞接收習慣正快速轉變。最新調查顯示，短影音平台 TikTok 已超越 YouTube 與 Instagram，成為美國 18 至 29 歲族群最常用的新聞來源社群平台。

調查結果曝光 TikTok 使用率居冠

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）最新公布的調查結果，2025 年有 43% 的美國年輕人表示，會定期透過 TikTok 接觸新聞內容，比例高於 YouTube 與 Facebook 的 41%，也略高於 Instagram 的 40%。至於 X（原 Twitter）與 Reddit，使用比例則分別為 21% 與 18%。

社群媒體成主流 壓過傳統管道

調查同時指出，在 18 至 29 歲族群中，有高達 76% 的受訪者表示，經常或偶爾會透過社群媒體接收新聞資訊，明顯高於新聞網站（60%）與電子報（28%）。顯示社群平台已成為年輕世代最主要的新聞入口。

信任程度相近 不再只看主流媒體

值得注意的是，約有半數受訪年輕人表示，對社群平台上的新聞內容抱持一定或高度信任，其信任程度與對全國性新聞機構相當。這也反映出，年輕族群對新聞來源的判斷標準，已不再僅限於傳統媒體品牌。

新聞定義改變 創作者成關鍵角色

調查指出，年輕人眼中的「新聞」並不只來自主流媒體帳號，也包含新聞型創作者的評論影片，以及來自衝突現場、抗議活動的第一手實拍內容。一批專注時事解說的獨立創作者因而崛起，逐漸累積影響力。

專業媒體調整策略 靠近創作者模式

包括美國公共廣播體系旗下節目，也開始嘗試以「創作者為核心」的方式經營新聞內容，強化與年輕受眾之間的信任連結。根據 Business Insider 引述的訪談，Z 世代使用者普遍更偏好風格真實、語言貼近日常的新聞呈現方式。

面對新聞影響力擴大，TikTok 近年也在平台內導入多項新聞相關功能，包括讓媒體在影片中附上文章連結，以及類似「社群備註」的事實查核工具。官方指出，平台目前已與全球超過 130 個市場的獨立事實查核機構合作，以降低錯假資訊風險。