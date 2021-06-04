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居家防疫「身心靈糧食」缺一不可！家樂福推「單日配」最快1小時幫宅友送貨到府

▲▼體脂肪，運動，消脂，脂肪。（圖／pixabay）

▲強調居家防疫的現在，雖然可以名正言順的「耍廢救台灣」，但宅生活還是要維持一定舒適度。（圖／pixabay）

消費中心／綜合報導

突如其來的嚴峻疫情，徹底改變所有台灣人的生活，不僅無法在週末假期國旅趴趴走，就連日常生活的採買都要格外留心，畢竟雖然民眾紛紛自發性地喊出「耍廢救台灣」、「宅在家就是守護台灣」，但要「宅得安心、宅得有品質」，前提不免還是要確保物資都有備妥。近來也有不少網友分享，宅在家期間的「心靈糧食」也需要大家重視！像是把網購購物車裡的書籍雜誌一次買回家，好好充實腦袋和身心靈。屁股坐久了，也別忘了起身拿起現在最夯的運動遊戲機，鍛鍊身體機能、提升免疫力。更有人趁這段時間入手觀望好久的輕便家具，來個居家空間小翻新，馬上點亮原本的萎靡心情。

備妥「身心靈糧食」宅在家也要開心過
想打造WFH的優質宅環境，又想要以更有效率的方式將日常採買與上述品項一次備齊，毫不意外是許多網友在意的關鍵。然而對於網友來說，一次到底要買齊多少商品，才能無憂無慮地享受優質快樂宅生活？

不少賣場業者統計疫情期間的訂單發現，「生鮮乾貨」可說眾望所歸，拿下第一名首選！每天都要進食的柴米油鹽醬醋茶以及近來受到煮夫煮婦歡迎的「蔬菜盒」，都躍上許多人居家防疫的第一波採購清單，尤其家有長輩孩子的家庭，更想趁這段期間為全家人的營養把關。

接著，「民生用品」如口罩、衛生紙、洗潔產品以及防疫清潔用品，更是緊追在後。雖然宅在家防疫，但總會擔心早已把病毒帶進家裡，摸到什麼都想消毒洗手，若輪到分流進辦公室，每天回家還要立刻丟棄口罩、換洗衣物、洗淨全身，無論是酒精、地板清潔劑、沐浴洗髮精或是洗衣精等，防疫期間真的一點都不能省。

▲▼ 網購,線上消費,刷卡,滑手機,。（圖／Pixabay）

▲疫情爆發以來，網路購物已呈現全齡化趨勢。

然而，在許多爸媽面對學校停課遠距的一片哀嚎下，「書籍3C」竟然也意外登上排行榜！由於線上教學的需求，原本被勒令遠離電腦平板的孩子，現在都順理成章的在家「玩」起來，從早到晚不間斷的線上課程，也造就電腦市場與視訊鏡頭等相關產品的熱銷。離開電腦桌後，爸媽也傾向以書本等刊物，與孩子一同提升專注度與閱讀力，或是再配合健身遊戲機，幫宅在家的孩子活動筋骨、徹底放電！

不過有鑒於疫情期間，政府提倡避免出門、阻斷傳染鏈，聰明的消費者早就鎖定好線上通路下單，一旦有品項齊全的購物網站能讓網友「一站購足」，甚至在物流塞車的現在還能於24小時內送到家，理所當然就是現下消費者的心中首選。

防疫期間「線上聰明攻略」方便又放心
針對實體與線上的防疫SOP，許多大型賣場都已做好準備，包括從疫情爆發以來就持續整合線上線下、方便民眾採買的家樂福，線上購物網站品項豐富，從生鮮、收納傢俱、衣物到大小家電3C都有提供配送服務。更為「想及時補貨的消費者」祭出「當日配」服務，最快1小時就能送達，消費者只需要在家動動手指下單，不管是多日份量的生鮮蔬菜、方便隨時解嘴饞的零食甜點冰品、家裡突然用完的衛生紙、紙尿褲或洗潔用品，緊急需要的電池、燈泡或延長線，甚至是家裡的毛小孩乾乾罐罐吃完了，只要搶在每天晚上6點前下訂，無需消費門檻、一元就可成單，每筆訂單消費者只需要另付快速配送費40元，當天就能等候配送人員將商品直送到府。

揪感心的是，「當日配」服務也能單單累積紅利點數，讓在家防疫的消費者也能享受該有的會員福利，超全面的貼心設計，就是為了讓精打細算的民眾也能放心在家購物。

▲▼居家防疫,台灣防疫,新冠肺炎,賣場,網購,家樂福。（圖／擷取自家樂福官網）

▲▼「當日配」專區品項多元，所在地於服務範圍內的消費者，每天晚上6點前下單，就能享受當日送到府的快速服務。

▲▼居家防疫,台灣防疫,新冠肺炎,賣場,網購,家樂福。（圖／擷取自家樂福官網）

然而若是有緊急需求，一定得出門補貨，家樂福除了寬敞的量販店形式，近期也在熱門商圈增設不少超市店點，方便民眾就近採買。家樂福也強調，目前跟隨政府腳步實施實聯制與量測體溫，賣場環境每4小時就會進行一次消毒作業，包括消費者往來一定會接觸到的電梯、自動步道、手推車把手、手提籃、手拉籃等，皆定時定點消毒。

同時，也建議民眾避免現金消費，現在下載「家樂福APP」手機一嗶就可結帳，從此出門不用再多帶一張卡，點數可以折扣多少現金，在APP頁面上也一覽無遺。爸媽出門採買前，貼心的兒女不妨幫他們下載安裝再簡單教學，一起跟上最夯的行動支付潮流！

▲▼居家防疫,台灣防疫,新冠肺炎,賣場,網購,家樂福。（圖／家樂福提供）

▲家樂福6點溫馨提醒。（圖／取自家樂福FB粉絲團）

家樂福也溫馨提醒，無論實體購買或接手外送，都要與人保持距離、戴口罩、勤洗手！疫情期間建議民眾多以線上代替實體購買，減少接觸，才能在這段期間「疫」起奮鬥，打造舒適快樂宅生活。

家樂福線上購物網站►請點此

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