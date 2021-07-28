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對焦更快畫質更好　SONY新一代vlog相機ZV-E10加入Alpha陣營

▲Sony Alpha ZV-E10 官方宣傳影片。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

原訂本月初發表的 SONY 新一代隨身相機 SONY ZV-1 後續機種，正式列入 Alpha 相機陣營，以“Alpha ZV-E10”為名登場，是首款採用側翻式多角度螢幕的 E接環 APS-C 片幅機種，單機身售價新台幣 17,980 元。

基本上來說，更快的對焦、更好的拍攝品質、更長續航力以及可換鏡頭，應該就是 SONY Alpha ZV-E10 相較於 ZV-1 的主要優勢。不過相較於 ZV-1 來說，ZV-E10 機身略大，來到 105.4 x 60.0 x 44.0mm，當然重量也比較重一些，來到 294g，記者做了一下兩款相機的簡單對照，提供給大家參考：（表格：記者洪聖壹製作，資料來源SONY官網，點選圖片可放大檢閱）

對於 SONY 既有用戶來說，Alpha ZV-E10 採用 E 接環的 SONY 可換鏡頭最大優勢，就是更大片幅的感光元件帶來更高的畫質，而且它具備柔膚效果，對於習慣 Vlog 自拍的人來說，這就顯得更加重要。

因為改成 E 接環的關係，既有 SONY 相機的用戶可以按照自己需求，換上自己珍藏的鏡頭。但是對於一般用戶來說，就必須要額外負擔一些預算更換其他鏡頭，好比說人像鏡、變焦鏡等等，但也是因此，Alpha ZV-E10 比 ZV-1 可以對應的拍攝環境就更具有寬容度。

有了 ZV-1 的成功經驗，Alpha ZV-E10 利用更大的感光元件優勢，讓「產品展示」、「景深切換」、「自動對焦系統」等功能都做了優化，透過 3 組麥克風可以讓收音效果更好，另外同樣也是支援 4K 錄影、內建機身防震，機身的錄影按鈕加大，並且優化了錄影指示燈與LCD螢幕紅色錄影方框。

此外，Alpha ZV-E10 除了同樣具備 3 吋可翻轉螢幕，也是首款搭載 MI 智慧熱靴與支援數位音訊的 APS-C 機種，增加外接麥克風配件的靈活性，同時隨附可安裝於熱靴上的防風毛罩 ，有效抑制風切聲噪音。這一代因應自拍需求，同樣提供了GP-VPT2BT藍牙無線拍攝手把。

Sony Alpha ZV-E10 也具備錄製慢動作/快動作影片、相片設定檔等功能，以及與 Alpha7S III 同樣的 7 段自動對焦轉換速度設定與 5 段自動對焦主體靈敏度設定 ，讓拍攝者能依據創作需求，自訂對焦切換的模式。

談到對焦，在這方面可以說相較前代大幅提升的地方，Alpha ZV-E10 具有高速混合式自動對焦系統與「即時眼部偵測自動對焦」、「即時追蹤」技術，能有效地鎖定對象，確保可輕鬆追蹤快速移動主體；具備高達11fps 拍攝速度，並可連續拍攝最多達 116 張JPEG (精細) 影像格式檔案。

SONY ZV-1 與 Alpha ZV-E10 都支援UVC (USB Video Class)/ UAC (USB Audio Class)，只需 USB 連接線即可透過電腦 6 將相機作為 webcam 使用，且不須透過第三方串流平台即可直接在YouTube 或Facebook進行直播，而根據先前實測，如果是 Xperia 1 III、5 III 的手機用戶，可以直接透過 USB 連接線將手機當作外接螢幕使用，並且可以利用手機優勢直接開啟YouTube、Facebook或TWITCH直播，過程中亦能透過 USB 線持續供電。

上市情報方面，Sony Alpha ZV-E10 預計於 2021 年 8 月上旬推出，單機身共有黑、白兩色，建議售價為新台幣 17,980 元，搭配 E PZ 16–50 mm F3.5 – 5.6 OSS 單鏡組售價 19,980 元。搭配 E PZ 16–50 mm F3.5 – 5.6 OSS 變焦鏡頭 + GP-VPT2BT 藍牙無線拍攝手把組合價為新台幣 22,980 元。另外還有 E10-18mm F4 OSS 鏡頭 + GP-VPT2BT藍牙無線拍攝手把的組合價，不過售價來到 42,980 元。

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