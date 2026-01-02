不再年年更新？iPhone 18傳延後一年推出　2026機型將上看8款

▲折疊iPhone渲染圖。（圖／iphone-ticker.de）

記者吳立言／綜合報導

iPhone 可能不再「年年更新」。多方消息指出，蘋果計畫調整長年沿用的秋季發表節奏，2026 年將不推出標準版 iPhone 18，成為 iPhone 問世以來，首次跳過整個曆年未更新主力非 Pro 機型。

根據外媒彙整多份供應鏈與產業分析報告指出，蘋果已著手重整 iPhone 產品發表時程，未來將不再一次推出完整機型陣容，而是改採「分批發表」策略。

iPhone 18 標準款延後 最快 2027 年春季登場

報導指出，儘管 iPhone 17 在 2025 年銷售表現亮眼，但標準版 iPhone 18 並不會在 2026 年亮相，最快將延至 2027 年春季推出，期間 iPhone 17 將持續作為主力銷售機型，上市時間可能超過 18 個月。 這也意味著，蘋果將首度出現「整個年度沒有新一代標準 iPhone」的空窗期，打破過去十多年來每年更新一次的慣例。

發表節奏大改 高階機型優先登場

消息指出，蘋果未來將把發表重心放在高階機型，預期 2026 年秋季仍會推出 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max，以及首款摺疊式 iPhone；至於標準版 iPhone 18，則會與 iPhone 18e、iPhone Air 2 一同在隔年春季登場。 此舉被視為蘋果拉開產品定位差距的重要調整，讓高階與入門機型擁有更清楚的市場區隔，也避免同時上市造成內部銷售競爭。

機型暴增是關鍵 一年最多恐有 8 款 iPhone

分析認為，產品線快速擴張是蘋果調整時程的主因之一。隨著 iPhone 16e、iPhone Air 已在 2025 年登場，加上 2026 年傳出將推出摺疊機型，再搭配持續販售的舊款機種，2026 年底市面上同時銷售的 iPhone 機型數量，可能多達 8 款。 若仍維持一次性發表，不僅行銷焦點分散，也會壓縮單一機型的銷售週期。

供應鏈角度：分批上市有助生產與營收配置

供應鏈分析師也指出，分散發表時間有助於降低產線壓力，讓先進零組件的供應更有彈性，同時平衡各季度的營收表現，避免 iPhone 銷售過度集中在單一會計期間。