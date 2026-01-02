　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

不再年年更新？iPhone 18傳延後一年推出　2026機型將上看8款

▲折疊iPhone渲染圖。（圖／iphone-ticker.de）

▲折疊iPhone渲染圖。（圖／iphone-ticker.de）

記者吳立言／綜合報導

iPhone 可能不再「年年更新」。多方消息指出，蘋果計畫調整長年沿用的秋季發表節奏，2026 年將不推出標準版 iPhone 18，成為 iPhone 問世以來，首次跳過整個曆年未更新主力非 Pro 機型。

根據外媒彙整多份供應鏈與產業分析報告指出，蘋果已著手重整 iPhone 產品發表時程，未來將不再一次推出完整機型陣容，而是改採「分批發表」策略。

iPhone 18 標準款延後　最快 2027 年春季登場

報導指出，儘管 iPhone 17 在 2025 年銷售表現亮眼，但標準版 iPhone 18 並不會在 2026 年亮相，最快將延至 2027 年春季推出，期間 iPhone 17 將持續作為主力銷售機型，上市時間可能超過 18 個月。 這也意味著，蘋果將首度出現「整個年度沒有新一代標準 iPhone」的空窗期，打破過去十多年來每年更新一次的慣例。

發表節奏大改　高階機型優先登場

消息指出，蘋果未來將把發表重心放在高階機型，預期 2026 年秋季仍會推出 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max，以及首款摺疊式 iPhone；至於標準版 iPhone 18，則會與 iPhone 18e、iPhone Air 2 一同在隔年春季登場。 此舉被視為蘋果拉開產品定位差距的重要調整，讓高階與入門機型擁有更清楚的市場區隔，也避免同時上市造成內部銷售競爭。

機型暴增是關鍵　一年最多恐有 8 款 iPhone

分析認為，產品線快速擴張是蘋果調整時程的主因之一。隨著 iPhone 16e、iPhone Air 已在 2025 年登場，加上 2026 年傳出將推出摺疊機型，再搭配持續販售的舊款機種，2026 年底市面上同時銷售的 iPhone 機型數量，可能多達 8 款。 若仍維持一次性發表，不僅行銷焦點分散，也會壓縮單一機型的銷售週期。

供應鏈角度：分批上市有助生產與營收配置

供應鏈分析師也指出，分散發表時間有助於降低產線壓力，讓先進零組件的供應更有彈性，同時平衡各季度的營收表現，避免 iPhone 銷售過度集中在單一會計期間。

01/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

不再年年更新？iPhone 18傳延後一年推出　2026機型將上看8款

全球最賺錢公司排行　台積電擠進前10

2025年全球企業誰最賺？財經媒體《資本視覺》（Visual Capitalist）近日公布最新數據，揭曉全球最具獲利能力的企業排行榜。在這場由科技、金融與能源巨頭主導的爭霸戰中，Google母公司Alphabet強勢奪冠，而台灣護國神山台積電也憑藉強勁的獲利表現擠進全球前十強。

外媒：蘋果AI關鍵轉折在2026

iPhone嗶進站！北捷刷手機搭車3步驟搞定

蘋果曾測試「亮色版AirPods」原型曝光

iPhone比國家警報更快響　更新功能保命

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

