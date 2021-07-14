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「積欠電話費」詐騙老梗南投婦中招　封鎖帳戶保住147萬

▲詐騙集團要求曾姓女子回傳網路銀行帳密等資料。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲詐騙集團要求曾姓女子回傳網路銀行帳密等資料。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

又見「積欠電話費、帳戶將遭凍結」的詐騙老梗：曾姓婦人日前在家接獲自稱是中華電信客服、甚至檢察官的來電，指其積欠電話費、個資遭盜用而涉有擄人勒贖等不法金流，須凍結帳戶配合調查；曾女依其要求回傳帳戶和密碼，後驚覺有異報警求助，警方立即指示曾女將相關帳戶封鎖停用，成功保住戶頭內共147萬血汗錢。

南投中興警分局光明派出所指出，曾姓婦人日前親自前來報案，稱詐騙集團撥打住家電話，佯稱是中華電信客服人員、165反詐騙員警、檢察官，透過多通電話聯繫，表示他積欠電信費用、個資遭盜用，另假借協助轉165反詐騙電話詢問，又告知他涉有擄人勒贖、在國泰世華銀行帳戶有不法金流等。

▲中興警分局成功阻止老哽詐騙案。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲中興警分局成功阻止老梗詐騙案。（圖／記者高堂堯翻攝）

曾女向警方指出，詐團稱調查案件期間，其名下金融帳戶會被凍結3個月至半年，要求他將名下4個金融帳戶互設為約定帳戶，可能又為讓他心生恐懼，還LINE給他「法務部行政凍結管制執行命令」、「台北地方檢察署暫緩執行命令」公文，以及「申辦網銀注意事項」等資料，要求他處理完相關手續後立即回報，並將使用者帳號及密碼回傳。

曾女一時上當而照辦，旋即察覺有異，故先撥打165反詐騙電話詢問，並至光明派出所請求協助；曾任偵查隊偵查佐的劉俐均、林高本當日值班，先請曾女登錄元大等各家銀行網路銀行及E動郵局，發現帳號密碼已遭竄改、無法登錄，劉俐均改偕曾女聯繫元大銀行，並請他登錄華南銀行及臺灣銀行的網銀，使之鎖定無法使用，林高本則陪同曾女到郵局直接辦理帳戶停用。

▲中興警分局成功阻止老哽詐騙案。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲中興警分局成功阻止老梗詐騙案。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方指出，曾女於隔天確認各家金融帳戶內的共147萬元存款都原封不動，未遭提領，亦未有不明金流匯入，爾後於9日至光明派出所製作筆錄，對員警及時協助阻詐表示非常感激。

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