中部男人趴5確診！匡列10人海鮮小開Ct值14　彰化3人採檢結果曝

▲彰化縣衛生局長葉彥伯說明年輕人社交傳播鏈。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣連續3天零確診！彰化海鮮小開(25歲)確診Ct值14，疫調有進一步的進展，台中市衛生局昨天證實新增家教男(30歲)及鄰居確診，家教男7月5日與小開有開趴，屬於中部三縣市「年輕人特殊社交圈」，目前得知與6月份南投2確診男有接觸，匡列10人篩檢中，彰化3名年輕人一採全為陰性。

據了解，該名小開接觸史回溯到6月，南投埔里有2名攤商(約30歲)，因為疫情歇業，到各縣市遊玩，曾於16日到22日流連到台中的7間汽車旅館；22日至位於桃園市的醫院採檢確診，當時這2名南投男前往彰化秀水1間超商外被懷疑交易毒品，警方調閱監視器清查後，釐清非毒品交易，而是舉行「年輕人特殊社交趴」，與小開有接觸。

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葉彥伯指出，彰化海鮮小開屬於跨縣市年輕人社交活動傳播鏈，匡列10人，其中有3人設籍彰化，其他皆為中部外縣市年輕人，目前得知彰化採檢全為陰性，至於台中也展開疫調已知有2人確診，但有2名不願配合疫調的年輕人落跑，稍早台中市警方也在台中火車站附近找到這2人，全部緊急隔離送醫採檢。

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