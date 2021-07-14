　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

買7盒不二坊蛋黃酥！她「吃到麻糬」不對勁　一看包裝崩潰：被騙了

▲▼蛋黃酥也買到假貨（圖／翻攝臉書廣告 退貨自救聯盟）

▲原PO與朋友買了7盒假蛋黃酥！（圖／翻攝臉書廣告 退貨自救聯盟）

網搜小組／劉維榛報導

疫情前，不二坊蛋黃酥總是大排長龍，怎料老店名氣太響亮，連詐騙都盯上！一名女網友哀號，與朋友團購蛋黃酥，結果包裝袋卻印著簡體字，原PO還嘗試吃了一顆，事後才發現不對勁，竟是大陸冒牌蛋黃酥，「有沒有包新冠肺炎？我已經吃了一顆了，目前沒事，但覺得怕怕的。」

一名女網友在臉書透露，一直嘴饞想吃彰化不二坊的蛋黃酥，恰好朋友揪團購，結果一周內火速到貨，原PO當時一度困惑心想，「蠻怪的，怎麼訂單那麼多那麼滿，卻那麼快就送達？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

結果一拆開來，蛋黃酥外包裝怪怪的，上頭還寫著繁體與簡體字，原PO半信半疑之下，也好奇品嚐一番，「很小一顆還包麻糬！」結果原PO再次確認後，發現根本是冒牌貨，「從大陸來的，裡面有沒有毒啊？有沒有包入新冠肺炎？我已經吃了一顆了，目前沒事，但心中覺得怕怕的。」

實際查看購買網站，上頭放著不二坊的蛋黃酥，看起來相當美味可口，還強調「因為疫l情原因，減少接觸，防止感染，我們決定在網路上進行售賣蛋黃酥，不用排隊，每日數量有限，每人限購120顆，一次最多下單7盒，如需購買更多請私訊客服，下單後24小時內出貨，新鮮現做」，且還有SGS報告證明。

▲▼蛋黃酥也買到假貨（圖／翻攝臉書廣告 退貨自救聯盟）

▲蛋黃酥照片超可口！（圖／翻攝網站）

▲▼蛋黃酥也買到假貨（圖／翻攝臉書廣告 退貨自救聯盟）

▲網友驚呼不妙！（圖／翻攝臉書廣告 退貨自救聯盟）

文章曝光後，底下網友也看傻眼，「趕快去退款！ 到底為什麼會有人一直被騙？ 想不通」、「居然敢試吃，抖抖抖」、「快去找貨運公司退貨退錢，找送貨過來的貨運就可以了」、「看網頁就有對岸用語」、「這網頁比我看到的那幾個還專業，難怪會想下訂。我沒看到這網頁，但我看的那些網頁都直接檢舉」。

▲彰化「不二家蛋黃酥」，一人只能買3盒，排隊代購者多。（圖／記者唐詠絮攝）

▲這才是正港「不二家蛋黃酥」。（圖／記者唐詠絮攝）

事實上，這是一頁式廣告詐騙，北市消保處過去曾提醒，民眾可從網站6特徵找出破綻，如下：

一、網頁上沒有公司地址、客服電話(或没人接聽)，只留下電子信箱或加LINE私下交易。

二、售價明顯低於市場行情；常以「限時特價搶購」或「倒數」方式銷售以吸引民眾。

三、號稱免運費、7天鑑賞期、可拆箱驗貨、不滿意包退等。

四、廣告相關留言都是正評、沒有負評。

五、只能使用「貨到付款」或信用卡刷卡付款。

六、網頁大多夾雜簡體字，且粗糙不精美。

消保處指出，民眾若遇有貨到付款的商品和網購商品不符時，應儘速向貨運（宅配）業者（如郵局）反映，並撥打包裏上託運人電話辦理退貨；若包裏上無託運人資料，可先詢問貨運（配）業者，告知要辦理退貨。

ET快訊
最新登記數字出爐！664萬人搶疫苗「390萬人只願打莫德納」
福原愛離婚江宏傑後「有工作了」　返台時間曝
中部男人趴5確診！海鮮小開病毒含量高　匡列10人
全職勞工1萬元怎麼領？　避開3大NG行為可更快拿到
社宅減租30%！北市擴大紓困4措施　2萬人受惠
死亡夾心！台64線9車追撞小貨車變鐵磚　駕駛困2小時慘死
慢跑男遭雷劈中　醫曝傷勢「從耳朵入腿部出」慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫苗機密外洩「食藥署有叛徒」？權威醫說重話：一定要查

最新登記數字出爐！664萬人搶疫苗「390萬人只願打莫德納」

戴口罩仍染疫！重症醫揭「這樣戴」很GG　曝3方法加強防護

生意掉9成！不想在家像喪屍　他服務到家剪頭毛：只接熟客！

確診數超越新北！鄭文燦憂「仍有隱形傳播鏈」：有疑慮就去採檢

中部男人趴5確診！匡列10人海鮮小開Ct值14　彰化3人採檢結果曝

公車司機突「大迴轉」下車！下秒舉動惹哭8000網友...齊喊：快加薪

「少年董」5年滾出2億身價　斜槓生技！捐防疫用品全因媽祖來託夢

喜憨兒苦等疫苗2個月！　陳其邁曝原因：下周接種

快訊／中彰投跨縣市「男人幫聚會」爆傳播鏈　累計5人染疫

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

王力宏直播帶貨…1小時吸金2500萬台幣！ 終於剃掉大鬍子：想打我巴掌的趕快來ＸＤ

疑搶快切西瓜被擋！休旅車怒叭 下秒「逆向飆髒話」騎士怒：丟臉

迷你臘腸犬享受尊榮級SPA服務 小黃瓜面膜+美甲舒服到睡著❤

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

全球智商均值排名北韓略勝台灣　新加坡奪第一！網驚：亞洲都學霸

疫苗機密外洩「食藥署有叛徒」？權威醫說重話：一定要查

最新登記數字出爐！664萬人搶疫苗「390萬人只願打莫德納」

戴口罩仍染疫！重症醫揭「這樣戴」很GG　曝3方法加強防護

生意掉9成！不想在家像喪屍　他服務到家剪頭毛：只接熟客！

確診數超越新北！鄭文燦憂「仍有隱形傳播鏈」：有疑慮就去採檢

中部男人趴5確診！匡列10人海鮮小開Ct值14　彰化3人採檢結果曝

公車司機突「大迴轉」下車！下秒舉動惹哭8000網友...齊喊：快加薪

「少年董」5年滾出2億身價　斜槓生技！捐防疫用品全因媽祖來託夢

喜憨兒苦等疫苗2個月！　陳其邁曝原因：下周接種

快訊／中彰投跨縣市「男人幫聚會」爆傳播鏈　累計5人染疫

快訊／豪雨特報「高雄列一級淹水警戒！」　下班通勤小心雨勢

疫苗機密外洩「食藥署有叛徒」？權威醫說重話：一定要查

看中老公寓「會在意梯間嗎？」　過來人秒喊必看：反映整體素質

最新登記數字出爐！664萬人搶疫苗「390萬人只願打莫德納」

T1職籃選秀28日登場　將仿效日職指名制、交涉權模式

王鴻薇質疑丁允恭「獨飲還群聚」？　民進黨這些人也酒駕　

從小一起長大堅信自己是貓！　乳牛汪趴冰箱低頭俯視：肉泥呢

璞玉？北屯32坪鐵皮角地5人搶標　創2270萬身價

蘋果「潛望式鏡頭專利」獲批准！　最快在明年iPhone上應用

戴口罩仍染疫！重症醫揭「這樣戴」很GG　曝3方法加強防護

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

高雄三明治店遭公審！親友團嗆聲：你們好秋

快訊／今增本土17例、另增6死

想等BNT？　前台大醫曝「不想烏鴉嘴」原因

名字有「這1字」無法登記疫苗！嫩妹崩潰

「4成人只選莫德納」GG！陳時中：以AZ為主

一張表看「台灣現有疫苗」　309萬人都要等

在台打AZ！她赴美傻眼「逼打2劑莫德納」

10年來不尻睡不著！專家：影響2點才算成癮

母胎單但超會撩！外送員的短暫戀愛笑翻網友

北捷「小雞人」站了11年突被撤　民眾路過哭了

新北降到個位數！今增17例本土「分佈4縣市」

尺度炸裂！鋼琴YouTuber「真的脫光了」

5天內颱風生成機率高　「最壞情境恐登陸」

獨／接種後血壓狂飆208　家屬怒沒救護車

更多熱門

相關新聞

水電工改當車手　提款塞紅包袋露餡

水電工改當車手　提款塞紅包袋露餡

高雄一名從事水電工的劉姓男子，因疫情期間收入減少，加上友人的介紹下，竟轉行當起詐騙車手，日前在提款機取款時，將錢塞入紅包袋中，恰巧被警方看見當場將他逮捕。劉男還說，才剛當車手不久就被抓，錢都還沒領，全案訊後依詐欺罪嫌將他送辦。

富商買幽靈車位+預售屋　遭騙千萬

富商買幽靈車位+預售屋　遭騙千萬

假教授專挑真教授行騙　俏女警一眼鎖定

假教授專挑真教授行騙　俏女警一眼鎖定

投資靈骨塔要付保證金？　警阻提款

投資靈骨塔要付保證金？　警阻提款

大媽網戀愛上壞人變車手　助提百萬黑心錢

大媽網戀愛上壞人變車手　助提百萬黑心錢

關鍵字：

不二坊蛋黃酥假貨詐騙

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹爆戀情「新歡已有未婚妻」

高雄三明治店遭公審！親友團嗆聲：你們好秋

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

快訊／雞排妹發文喊話正宮！

保時捷男變雞排妹「老公」未婚妻心碎

保時捷男曖昧雞排妹　未婚妻爆婚約取消

香港網美「極限自拍」摔5m瀑布慘死

專家曝「3星座」7月中旬好運降臨

15億元樂透得主瞞家人10年：我做錯了嗎

3036年未來人疑遇害！公園出現缺手屍體

即／總統府前發言人丁允恭酒駕肇事　機車騎士送醫

苗栗跑男疑被雷劈慘狀曝　腳炸爛

快訊／今增本土17例、另增6死

快訊／桃園父子起口角 老爸負氣跳池塘不治

想等BNT？　前台大醫曝「不想烏鴉嘴」原因

更多

最夯影音

更多
雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠
奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面