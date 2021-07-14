買7盒不二坊蛋黃酥！她「吃到麻糬」不對勁　一看包裝崩潰：被騙了

▲原PO與朋友買了7盒假蛋黃酥！（圖／翻攝臉書廣告 退貨自救聯盟）



網搜小組／劉維榛報導

疫情前，不二坊蛋黃酥總是大排長龍，怎料老店名氣太響亮，連詐騙都盯上！一名女網友哀號，與朋友團購蛋黃酥，結果包裝袋卻印著簡體字，原PO還嘗試吃了一顆，事後才發現不對勁，竟是大陸冒牌蛋黃酥，「有沒有包新冠肺炎？我已經吃了一顆了，目前沒事，但覺得怕怕的。」

一名女網友在臉書透露，一直嘴饞想吃彰化不二坊的蛋黃酥，恰好朋友揪團購，結果一周內火速到貨，原PO當時一度困惑心想，「蠻怪的，怎麼訂單那麼多那麼滿，卻那麼快就送達？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

結果一拆開來，蛋黃酥外包裝怪怪的，上頭還寫著繁體與簡體字，原PO半信半疑之下，也好奇品嚐一番，「很小一顆還包麻糬！」結果原PO再次確認後，發現根本是冒牌貨，「從大陸來的，裡面有沒有毒啊？有沒有包入新冠肺炎？我已經吃了一顆了，目前沒事，但心中覺得怕怕的。」

實際查看購買網站，上頭放著不二坊的蛋黃酥，看起來相當美味可口，還強調「因為疫l情原因，減少接觸，防止感染，我們決定在網路上進行售賣蛋黃酥，不用排隊，每日數量有限，每人限購120顆，一次最多下單7盒，如需購買更多請私訊客服，下單後24小時內出貨，新鮮現做」，且還有SGS報告證明。

▲蛋黃酥照片超可口！（圖／翻攝網站）



▲網友驚呼不妙！（圖／翻攝臉書廣告 退貨自救聯盟）

文章曝光後，底下網友也看傻眼，「趕快去退款！ 到底為什麼會有人一直被騙？ 想不通」、「居然敢試吃，抖抖抖」、「快去找貨運公司退貨退錢，找送貨過來的貨運就可以了」、「看網頁就有對岸用語」、「這網頁比我看到的那幾個還專業，難怪會想下訂。我沒看到這網頁，但我看的那些網頁都直接檢舉」。

▲這才是正港「不二家蛋黃酥」。（圖／記者唐詠絮攝）



事實上，這是一頁式廣告詐騙，北市消保處過去曾提醒，民眾可從網站6特徵找出破綻，如下：

一、網頁上沒有公司地址、客服電話(或没人接聽)，只留下電子信箱或加LINE私下交易。



二、售價明顯低於市場行情；常以「限時特價搶購」或「倒數」方式銷售以吸引民眾。



三、號稱免運費、7天鑑賞期、可拆箱驗貨、不滿意包退等。



四、廣告相關留言都是正評、沒有負評。



五、只能使用「貨到付款」或信用卡刷卡付款。



六、網頁大多夾雜簡體字，且粗糙不精美。

消保處指出，民眾若遇有貨到付款的商品和網購商品不符時，應儘速向貨運（宅配）業者（如郵局）反映，並撥打包裏上託運人電話辦理退貨；若包裏上無託運人資料，可先詢問貨運（配）業者，告知要辦理退貨。