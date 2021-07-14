屏東午後對流旺盛狂風大作下冰雹　潘孟安臉書示警

記者陳崑福／屏東報導

受旺盛對流影響，屏東地14日午後烏雲密佈，瞬間狂風大作，宛如颱風，下起大雨，伴隨冰雹，讓民眾心驚。

▲屏東對流旺盛、下起冰雹 。（圖／截取中央氣象局資料及謝捷晃提供）

根據中央氣象局發佈訊息，14日中午過後，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

氣象局並針對屏東、高雄地區發佈大雨特報，受此影響，屏東市、九如、鹽埔、長治等地區在下午2時起，烏雲密佈，瞬間天空一片烏黑，瞬間狂風大作，屏東市區約在3時25分左右下起大雨，伴隨冰雹，時間長達10幾分鐘。

根據中央氣局資料，屏東市區時雨量58毫米，居全台第2多，鹽埔鄉也達45.5毫米，居全台第4多。

屏東縣籍立法委員鍾佳濱屏東服務處主任謝捷晃表示，下冰雹剎那，聽到屋頂發出很大聲響，以為單純雨大關係，但有前來洽公的民眾表示，剛剛下起冰雹，趕緊外出查看，果然是冰雹，有的直徑超過1公分，「被打到頭還得了」，相當嚇人。

▼（圖／取自潘孟安臉書）

縣長潘孟安並在臉書張貼冰雹畫面，提醒縣民「屏東降下冰雹！大雷雨特報持續，請大家留意強降雨和冰雹！一切小心，安全第一！如遇緊急情形，請打119通報！」

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