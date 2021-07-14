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快訊／中彰投跨縣市「男人幫聚會」爆傳播鏈　累計5人染疫

▲彰化確診男屬年輕社交傳播鏈。（圖／彰化縣政府提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市今（14）日新增本土確診2例，其中，案15428是案15386中區30歲家教男的友人，因日前幫家教男搬家遭匡列，隔離採檢後為陽性確診。由於家教男與曾逛台中新光三越的彰化社交男、案15341接觸，衛生單位一路追查發現，2人還曾與來自南投、爽玩逢甲的2確診攤商有過男人幫聚會，其傳播鏈累計已達5人染疫，但其中一人日前輕生身亡。

衛生局長曾梓展表示，案15428搬家男於7月5日至7月7日均有到家教男的租屋處協助搬家，因此7月12日已被匡列為接觸者採檢，7月13日檢驗陽性確診，目前住院隔離治療中。

▲▼環保局到新光三越台中中港店進行清消。（圖／台中市政府提供）

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據悉，彰化社交男個案15341，足跡相當廣，不僅到過台中新光三越逛街4小時等地，也曾在台中與家教男、南投個案14356、埔里鎮30歲男性以及案14406的31歲男性有男人幫聚會，4人全都染疫。

至於外傳，搬家男與彰化社交男有接觸及連結，曾梓展今天也在記者會上否認，表示兩人並沒有接觸跟連結。

▲台中逢甲及沙鹿4家飯店大清消。（圖／環保局提供）

南投案14356與案14406兩人原是攤商，因疫情停止擺攤，不僅連續好幾天入住台中旅館、摩鐵，還爽逛逢甲愛迪達、家樂福購物，更跨縣市到桃園、苗栗、彰化，還在彰化交換毒品。

至於案15341彰化社交男，7日下午3點至新光三越百貨台中中港店，在名牌店及知名餐廳4小時，該男子上呼吸道症狀，主動就醫Ct值14，病毒量超高，足跡至少跨中彰投3縣市，白天從事海鮮批發工作，下班後社交圈非常的活躍，連彰化縣衛生局長葉彥伯都說過，很令人憂心。

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