暑期營惹怨！彰化民靖國小被爆逼師生到校　校長：沒有群聚

▲彰化民靖國小舉辦暑期線上研習營。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

《ETtoday新聞雲》接獲投訴，竹塘鄉民靖國小舉辦暑期「夏日樂學」線上研習營，老師不僅遭到校長砲轟還逼迫學生要到校上課，昨(14)日校內確實有9名弱勢學童返校上研習營，與2名老師同在一間教室上課，對此校長李瑞緻駁斥，絕對沒有砲轟教師也沒有違反防疫規定。

從爆料po圖可以看出，昨日教室內有學生9人加上2名教師在認真上課，已經明顯「室內5人以上、室外10人」群聚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李瑞緻今天公出未到校，接受電訪時表示，昨天辦理「夏日樂學」研習營有實作課程，室內美術及室外桌球課，確實有9名學童到校，一開始曾集中在教室內作說明後，便帶開到戶外「靖鷹廣場」、室內「創欣意享館」分流進行，絕對沒有群聚。

李瑞緻表示，學校舉辦「夏日樂學」研習活動，本來是在暑假前就該結束，因為疫情延期辦理，６月份有與校內教職員召開線上會議說明，當時確實有教職員對疫情期間舉辦活動，表示不妥，但言談之間絕對沒有發生不愉快，也有發通知給學生家長，家長也都很願意配合，昨天學生們都很快樂地到校上課。

民靖國小屬縣內偏鄉社區小校，校地約二公頃，除了是閱讀及教學特色學校、社區閱讀中心之外，也積極推動各式活動的參與，目前學校有樂隊、直排輪、小提琴等社團活動，以及寒暑假營隊、課後照顧等。

民靖國小目前在校生學童36人，一度是教育處指定廢校之一，這學期招生11人，認真辦學深受地方家長肯定，自三級疫情警戒，學校停課不停學「線上教學」，弱勢家庭學童家中沒有電腦，每天仍到校上課，不錯過任何一堂課學習的機會。

►真的是「鬼島」！端午節是安撫水鬼？解密台灣神秘信仰：萬物皆可成神

►南韓「網紅鍋」極美！薄荷綠、珍珠灰讓人選擇困難 下殺6折想全包