中部3縣市「特殊社交圈」傳播鏈已2人確診　密閉空間密切互動

▲葉彥伯說明跨縣市年輕人社交傳染鏈。（圖／彰化縣政府提供）

記者陳俊宏／綜合報導

台中市13日新增本土確診1例，為案15386、中區30歲男性家教，該名男家教曾接觸過彰化個案、曾到過台中新光三越逛街4小時的案15341。台中市衛生局長曾梓展透露，家教男對足跡交代語焉不詳，他們已向警政系統申請軌跡資料、實聯制。而彰化縣衛生局長葉彥伯則指出，這兩名確診者傳播鏈同屬橫跨中部3縣市的「年輕人特殊社交圈」，已匡列10人疫調。

曾梓展指出，家教男的Ct值為29.1，沒有臨床症狀，目前衛生局持續進行疫調，已匡列家教男的3名接觸者居家隔離與採檢，其中2名PCR檢驗陰性、1名檢驗中。

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▼跨縣市年輕人社交傳染鏈。（圖／彰化縣政府提供）



根據台中市衛生局調查，家教男6月25日之後即停止上課，搬到北區與友人同住，無新冠肺炎相關症狀；7月5日曾與彰化個案15341接觸，11日彰化衛生局通知為接觸者並安排採檢，12日報告確診，目前住院隔離治療中。

葉彥伯指出，案15341屬跨縣市年輕人社交活動傳播鏈，匡列10人，其中有3人設籍本縣，其他皆為中部外縣市年輕人，正在進行疫調以釐清感染源。據了解，該案獨居，白天從事海鮮批發工作，下班後社交圈非常的活躍。

《聯合新聞網》報導， 葉彥伯表示，這兩名確診者傳播鏈，同屬橫跨中部3縣市的年輕人特殊社交圈，該社交圈在密閉空間內有密切互動，但在場的人不一定很熟。據悉，這些人常用交友軟體聯絡。