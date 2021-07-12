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等不到真相！喬友大火勇消陳志帆15日告別式　將覆蓋國旗消防旗

▲彰化消防局官網黑白色哀悼。（圖／翻攝自彰化消防局官網）

▲彰化消防局官網黑白色哀悼。（圖／翻攝自彰化消防局官網）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市喬友大樓6月30日惡火造成4死22傷，其中包括消防員陳志帆，彰化縣消防局在事發翌日官網換上黑白色調，以表哀悼。案發至今已過了13天，陳員等不到中央的火調報告，即將於15日舉辦告別式，更是令家屬哀傷與同袍不捨。

6月30日彰化市喬友大樓發生大火，造成4死22傷悲劇，其中彰化縣消防局東區消防分隊的隊員陳志帆在火場9樓一處房內浴缸被同事發現失去生命跡象，甚至連氧氣瓶都幾乎用光。

▲▼彰化喬友大樓火警導致4死22傷。（圖／記者李忠憲攝）

▲彰化喬友大樓。（圖／ETtoday資料照）

陳志帆今年33歲，彰化市人，未婚，是2014年特考班結業，2016年到彰化東區消防隊服務，分隊小隊長柯文進指出，陳志帆是一位認真積極的人，發生這種事，所有人都很難過很不捨。分隊清理陳志帆的服勤裝備時，邊整理遺物時邊落淚，同事李宗恩說，和志帆同事4年左右，感覺他是一個積極上進的人，平時訓練也認真，發生這種事大家都很難過。

陳志帆追思告別典禮將在15日於彰化殯儀館明孝廳舉行。由於正值全國三級警戒，現場將不舉行公祭，將由總統或代表人頒授褒揚令，並頒授消防獎章。彰化縣長王惠美頒授分隊長晉升另與榮譽章、消防楷模證書。

▲勇消陳志帆15日舉辦告別式。（圖／彰化縣消防局提供）

▲勇消陳志帆將於15日舉辦告別式。（圖／彰化縣消防局提供）

陳志帆靈棺將覆蓋消防旗、國旗，自由捻香後移上靈車，接著隊伍將繞行消防局，在前往彰化分隊與東區分隊，最後到台中終點站。第一大隊將安排消防警備車當作前導車，致敬人員將會在消防局與東區分隊大門口列隊致敬，並由消防車鳴笛，送志帆最後一程。

消防局指出，按中央規定搶救報告書為發生火災後3週完成，最快將於7月底公布，消防局於火災發生後，立即配合消防署成立專案小組，將儘速完成火災搶救報告書報請內政部，交由中央召開災害事故調查委員會，以釐清事實真相，待調查結果出爐將公布各界檢視。

議員吳韋達表示，消防局將於今日下午針對喬友大樓大火，舉行內部檢討會，彰化縣議會將於明(13)日開議，也會對此提出質詢。

▲彰化喬友大樓。（圖／記者唐詠絮攝）

▲檢警消入火場調查。（圖／ETtoday資料照）

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