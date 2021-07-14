喬友惡火中殉職！勇消陳志帆明告別式　衛生局：一定符合防疫規定

▲殉職勇消陳志帆。（圖／彰化縣消防局提供）

記者游瓊華、莊智勝／彰化報導

彰化喬友大樓6月30日發生火警，釀成4死22傷慘劇，其中彰化縣消防局東區消防分隊員陳志帆不幸殉職火場，預計將於明(15日)舉辦追思告別典禮，追晉陳員為分隊長，並覆蓋消防旗、國旗，送勇消英靈最後一程。對此，外界質疑防疫期間舉行告別式恐釀群聚；彰化縣衛生局則回應，屆時將採分流、人數管控，一定符合中央規定。

喬友大樓上月30日晚間發生火警，雖然起火點位於無人的2、3樓，但焦黑的濃煙不斷上竄，導致7、8、9樓的防疫旅館內頓時充滿黑煙；當時勇消陳志帆揹著空氣瓶搶入火場內救援，不料卻因9樓室內空間濃煙密布，陳員最終空氣瓶耗盡，倒臥房內浴缸中殉職。

據了解，殉職勇消陳志帆今年33歲，彰化市人，未婚，是2014年特考班結業，2016年到彰化東區消防隊服務，分隊小隊長柯文進指出，陳志帆是一位認真積極的人，發生這種事，所有人都很難過很不捨。分隊清理陳志帆的服勤裝備時，邊整理遺物時邊落淚，同事李宗恩說，和志帆同事4年左右，感覺他是一個積極上進的人，平時訓練也認真，發生這種事大家都很難過。

陳志帆追思告別典禮將於明(15日)於彰化殯儀館明孝廳舉行，配合全國防疫政策，為避免群聚，現場不舉行公祭，僅限家祭；根據追思告別典禮流程表，典禮將於明上午10時開始，先由總統蔡英文或代表人頒授褒揚令、消防獎章，再由縣長王惠美頒授晉升令、榮譽章及消防楷模證書，隨後覆蓋消防旗、國旗，並由義消總隊黃錢明副總隊長宣讀陳員平生事蹟，最後再由消防車鳴笛，護送陳志帆靈車最後一程。

由於陳員追思告別典禮引起外界質疑恐違反三級警戒防疫規定，對此，衛生局則表示，當天參與儀式的政府官員、民代等將一律採取分流制度，後續消防同僚列隊致敬也會進行人數管控，務必符合中央規定。

▼彰化喬友大樓上月30日發生火警，釀成4死慘劇。（圖／記者李忠憲攝）