雲端最前線／台北花博啟動大型接種站！中央疫苗政策大轉彎？

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鴻海、台積電12日宣布將引進1000萬劑BNT疫苗，總統蔡英文特別感謝各方努力。不過，也引來國民黨痛批，「蔡政府事前阻擋疫苗，事後大力收割！」另一方面，指揮官陳時中13日表示，目前我國疫苗覆蓋率已經達到15.9%，要達到25%不需要到8月中那麼久。莊人祥則表示，7月底一定會達到 25%。據統計，台北市以22%疫苗涵蓋率排名第三，為本島縣市中最高；台灣何時才能見到群體免疫的曙光？《雲端最前線》14日邀請前立法委員沈富雄以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲民眾接種疫苗。（圖／記者林名揚翻攝）

民進黨立委14日透過臉書向大家報告「好消息」！我國自購的55萬劑AZ與35萬劑莫德納，加上日本捐贈我國的97萬劑AZ，總共187萬劑疫苗，都將於明（15）日下午抵台，台灣累計疫苗到貨量將達887萬劑。而日本政府是對我國進行第三批援助，與前二批合計，共捐贈我方超過330萬劑疫苗。疫苗逐步到位，政府該如何提升施打意願與速度？

路透社報導，德國BNT疫苗代理商中國上海復星醫藥上週與台灣兩大企業－台積電及鴻海－達成疫苗取得協議，上海復星醫藥在協商期間曾提出合約範本，要求取得台灣的醫療紀錄。知情人士指出，這項條款引發擔憂。上海復星醫藥對此未回應，台積電則稱那個範本並非他們簽定的合約，不願進一步置評。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，週二及週三中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每週二及週三中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。