長輩問要不要打疫苗！他一句「輪到你就去打，不要挑」爆共鳴

▲網友發起閒聊「贊成『輪到你，就去打疫苗』嗎？」（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「不知道大家是不是最近也被長輩或親友一直詢問。」有網友日前在PTT的WomenTalk板上發文，說很多長輩可能會覺得年輕人比較懂，或是自己沒把握，便求助到底要不要打疫苗、該不該打AZ？對此，原PO就表示「我個人是傾向『輪到你，就去打，不用挑疫苗』」，希望早點形成群體免疫，就能越快恢復正常生活。

原PO發起閒聊「贊成『輪到你，就去打疫苗』嗎？」文中表示，如果有長輩或親友問他「要不要打疫苗？」他的結論就是「輪到你，就去打，不用挑疫苗」，「最主要原因就是指揮中心的羅一鈞醫師所說的『病毒不會等我們疫苗打好才爆發群聚』，請民眾盡快施打疫苗，才能即早建立群體保護力。」

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而且無法預測DELTA變種病毒株是否會爆發，但只要大家越早打好疫苗，就會越早生成保護力、越安全，至少可以減少重症機率。若從社會的角度來看，大家趕快施打疫苗，就能越快形成群體免疫、恢復正常生活，「難道大家不想回到正常的自由的生活嗎？」

▲原PO認為，大家都早一點接種完，就能越早回到正常生活。（圖／記者李毓康攝）

至於現在很多人都想等莫德納，不敢打AZ，他則表示，如果身體經醫師評估無法打AZ，那當然要尊重，「如果不是，真的不建議有優先權的健康人士繼續等其他疫苗。」

貼文一出，就有人表示認同，「同意，不想打就不要靠北三級警戒不降」、「我覺得有打疫苗的意願都很好，但那種自己怕死還製造恐慌、跟別人說打了會死的人真的很令人厭惡」、「推正確觀念，最後決定權還是在自己手上」、「推，我也是打算排到就打」、「尊重長輩判斷是建立在正確的資訊上+1。」

不過也有網友表示，「不會刻意灌輸長輩，長輩有自己想法，尊重長輩的意願」、「我沒辦法強行幫長輩決定他們想打什麼」、「不表贊成或勸說，只提供我查得到的資料給他們自行評估，畢竟打或不打都是賭」、「沒有人可以為疫苗打包票，這是一種群體有利的作為，但必須讓個體自己決定，就算是一絲不安都是正當理由。」