桃園鑿井抗旱　整備18口備用水井日供1萬100噸地下水

▲水務局長劉振宇(左一)視察蘆竹區光明河濱公園備用水井。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

儘管石門水庫蓄水率已回復至77%以上，但在氣候異常變遷的衝擊下，乾旱現象勢將常見！桃園市長鄭文燦未雨綢繆，於全市整備18口備用水井，每日可供約1萬100噸地下水（屬民生次級用水，不宜飲用），並指示水務局評估在適合地點再多鑿設水井以利民眾使用，用多方供水方式延長水庫供水期程，共同為抗旱努力。

水務局局長劉振宇13日視察蘆竹區光明河濱公園內、甫完工的備用水井指出，市府於去年緊急編列約1800萬元，針對桃園市人口生活圈密集且附近無水井區域，規劃在既有公有土地增設6口水井，分別位於楊梅(新梅兒童公園)、中壢(自強公園)、平鎮(民俗文化公園)、八德(大湳公園)、龜山(大坪頂公園)及蘆竹(光明河濱公園)等6處。

又，考量每區水文地質情形及地下水深度不同，鑽鑿深150公尺至200公尺不等的備用水井，已於6月底全數完竣，經檢測每口井每日出水量皆超出500頓，且水質皆符合次級用水，可供民眾於沖廁、地板清洗、澆灌使用。

劉振宇局長表示，雖然石門水庫截至7月蓄水量已回復至77%，在氣候異常變遷的衝擊下，乾旱的情況將越來越常見，所面對之挑戰恐將更為嚴峻，未來若發生乾旱、天然災害或其他重大變故，致原有供水系統無法正常供水時，備用水井將會是很重要的非飲用水來源。

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