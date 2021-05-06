　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

避免台南供五停二　黃偉哲：持續加強抗旱應變措施

▲台南市政府辦理抗旱整備演練，市長黃偉哲指示各單位務必超前部屬做好準備，呼籲全體市民共體時艱，一同抗旱。（圖／記者林悅攝）

▲台南市政府辦理抗旱整備演練，市長黃偉哲指示各單位務必超前部屬做好準備，呼籲全體市民共體時艱，一同抗旱。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南水情嚴峻，台南市政府全力配合執行各項節水措施，市府6日召集經濟部水利署南區水資源局、台水公司第六區管理處、工研院等相關單位於柳營科技工業區辦理抗旱整備演練，模擬停水廣播緊急送水及建置臨時取水點等三情境，市長黃偉哲指示各單位務必超前部屬做好準備，呼籲全體市民共體時艱，一同抗旱。

▲台南市政府辦理抗旱整備演練，市長黃偉哲指示各單位務必超前部屬做好準備，呼籲全體市民共體時艱，一同抗旱。（圖／記者林悅攝）

市長黃偉哲表示，辦理抗旱節水演練的用意，主要是提前做壓力測試，提醒市民和所有單位的同仁，若真的面臨大旱時我們該怎麼做，尤其在面對曾文水庫蓄水量已降到7.9％，市府得先做最壞的打算。黃偉哲市長強調，台南市最高的指導原則就是盡量避免進入供五停二，避免行政上的諸多不便，盡力把有限的水源做最長限度的利用。

▲台南市政府辦理抗旱整備演練，市長黃偉哲指示各單位務必超前部屬做好準備，呼籲全體市民共體時艱，一同抗旱。（圖／記者林悅攝）

黃偉哲指出，台南市的用水量，民生加上經濟用水一天約為97萬噸，目前已降到90萬噸，一天節省約7萬噸；此外，再生水的使用以及其他污水處理廠處理過的水的使用率也在增加；市府面對水情嚴峻，除抗旱井的準備外，更會全力和自來水公司跟水資源局配合，做好水源節流的措施，也要感謝洗車、游泳池、三溫暖等業者的共體時艱，市府會用最大的努力做好配套，同時也希望老天能夠天降甘霖，開源解旱象。

▲台南市政府辦理抗旱整備演練，市長黃偉哲指示各單位務必超前部屬做好準備，呼籲全體市民共體時艱，一同抗旱。（圖／記者林悅攝）

經發局表示，今日的演練為模擬旱災中央應變中心發布台南水情進入紅燈，進入分區供水階段等各種停水情境，一發現問題就加以改善，比如位於管線末端且地勢較高地區自來水恢復時間較慢，區公所、里長等單位請應變中心通知自來水公司協調調度水車及建置臨時取水站支援用水，避免民眾久候，並維持取水排隊秩序。

經發局長陳凱凌也說，台南地區水資源季節分配極度不均，為穩定供應用水，除撙節用水、定期掌握用水度數外，也應加強用水總量管制，水龍頭、馬桶等用水設備採用省水標章產品，並定期檢查預防漏水，請各位市民及企業共體時艱。

專櫃熱銷明星小物組7選1

ET快訊
福原愛驚傳暴瘦「像變個人」　減少與小孩視訊次數
鋒面提早突襲！連3天「雨彈狂炸」時間點曝
國安局前上校「贓款買100張台積電」　現值1.2億！
才開5年！　礁溪這間18層樓飯店要停業了
「讀東吳笑死人！」中央男怒嗆大夜店員　3分鐘跳針對話曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

一個人的旅遊！台中女孩單車行　金門環島擦亮50多面反光鏡

諾富特回溯居住民眾居家隔離專案　黃偉哲：台南市防疫已升級市民請安心！

台中榮服處攜手中華善緣慈善會　關懷192名百歲榮民人瑞

萬里大鵬國小校慶「牽罟」體驗打頭陣　凝聚社區力量文化傳承

台東社區公益活動　募集110個大眾愛心蛋糕送暖

2021台東藝術節精選10檔　在地「布拉瑞揚舞團」打頭陣7日起開賣

善耕365／921大地震後　她決心用社區服務修補無數家庭的巨大裂痕

避免台南供五停二　黃偉哲：持續加強抗旱應變措施

「同善媽」行善協會成立保留空位　通靈者：祂有到場很開心

全台唯一綠色網頁大學　台東大學榮獲天下USR大學公民調查第二名

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

張立昂遭爆「劈腿圈內女星、不愛戴套」　認了「對21歲女大生有好感」

叫餐破萬元！10外送員擠爆校門口 「謝學生」訂的餐...比對才知遭惡搞

撞殺黃暐瀚媽！衝超商買4啤酒喝 美髮師辯「現場沒燈」遭畫面打臉

欽點鏟屎官！小貓「路中央詐死」　下秒黏住新奴才：快帶偶回家～

一個人的旅遊！台中女孩單車行　金門環島擦亮50多面反光鏡

諾富特回溯居住民眾居家隔離專案　黃偉哲：台南市防疫已升級市民請安心！

台中榮服處攜手中華善緣慈善會　關懷192名百歲榮民人瑞

萬里大鵬國小校慶「牽罟」體驗打頭陣　凝聚社區力量文化傳承

台東社區公益活動　募集110個大眾愛心蛋糕送暖

2021台東藝術節精選10檔　在地「布拉瑞揚舞團」打頭陣7日起開賣

善耕365／921大地震後　她決心用社區服務修補無數家庭的巨大裂痕

避免台南供五停二　黃偉哲：持續加強抗旱應變措施

「同善媽」行善協會成立保留空位　通靈者：祂有到場很開心

全台唯一綠色網頁大學　台東大學榮獲天下USR大學公民調查第二名

男同學家中搜出骨骸　失蹤14年女大生父：堅信女兒還活著

一個人的旅遊！台中女孩單車行　金門環島擦亮50多面反光鏡

余謙初先發　佛斯特不擔心續航力：大學都投過160幾球了

英皇室公主6歲生日　夏綠蒂：我16歲要做自己想做的事

成醫舉辦視訊防疫講座　將提供印台等國際醫療視訊諮詢

剛結婚就買市區房！他好奇追問女友人「怎麼做到」　聽4字答案傻了

宋仲基睽違9年演MV！老闆PSY親自出馬拜託…他「秒點頭」原因曝光

天氣熱、油膩髮秒變流蘇好羞恥！「頭皮冰炫風」洗一次凍3天　蓬鬆到飛起來

房地合一2.0追殺！A7合宜宅解禁實登出爐　他每坪賺3萬先出場

郭台銘：少子化是國安危機　搶救雪崩式的人口數「刻不容緩」！

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

地方熱門新聞

腎臟名醫登山墜崖　直升機吊掛下山

台南何時擺脫「慶記之都」？

2資深媽媽養出10警察子孫　警政署表揚

澄清湖滿了！鑿井注水對比照超感動

第二波桃園好市券　5/7日開放登錄

陸垃圾海漂　金門海岸驚見姊夫

22縣市有感施政大調查　黃偉哲兩項指標六都第一

紅火蟻雲林現蹤咬傷人　西螺大橋下高灘地投藥防制

台南前瞻捷運計畫是錢坑？！

立夏仍缺水！玉山半數山屋無水　山友須自行因應

大園仁壽宮母親節公演「神農觀天」　看戲送好康

縣市有感施政調查　徐榛蔚獲非六都冠軍

水上救生暨船艇操作訓練提升救援戰力

能高越嶺國家步道　前段落石將封閉

更多熱門

相關新聞

台南前瞻捷運計畫是錢坑？！

台南前瞻捷運計畫是錢坑？！

台南市議會6日進行交通局和觀光旅遊局工作報告，國民黨團痛批民進黨前瞻捷運計畫，根本不適合路窄巷多的古都台南，硬推高架單軌，不但會讓交通進入黑暗期，5千億龐大的配合款及後續數無以計數的人事及維修經費，更會為台南市財政和其他重大建設帶來浩劫。

倉儲小開租豪宅種大麻　「水耕法」分區培植

倉儲小開租豪宅種大麻　「水耕法」分區培植

防疫旅館總體檢！

防疫旅館總體檢！

日本景點「工匠之鄉」高掛台南學童手繪燈籠

日本景點「工匠之鄉」高掛台南學童手繪燈籠

台南左鎮噶瑪噶居寺舉辦浴佛暨財神大法會

台南左鎮噶瑪噶居寺舉辦浴佛暨財神大法會

關鍵字：

台南供五停二黃偉哲抗旱

讀者迴響

熱門新聞

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

鳳梨聲帶長白斑被警告「罹癌前兆」

小甜甜送急診！腎指數「飆到3點多」

工地新人剛報到　聽完工作量秒辦離職

3人中鏢被帶走！社區群組：媽媽最慘

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

三重驚傳外送員暴動！警曝真相

母遭醉撞奪命！黃暐瀚做2件事　鄉民不酸了

撞死黃暐瀚母　美髮師IG曝光

中央大學男女激戰片瘋傳　校長回應了

快訊／張立昂認了「對女大生有好感」

快訊／田亞霍秘婚要當爸了！

吃到飽30種飲料任你喝！內行驚：是陷阱

邵庭遭退學→年收2.2億電商社長

保姆帶娃穿豹紋短裙　伊能靜遭網友情勒解答！

更多

最夯影音

更多
波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學
李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面