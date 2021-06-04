期待「彩雲」颱風解渴　北水局：各淨水廠啟動大雨濁水應變

▲輕度颱風「彩雲」將侵襲台灣南部縣市，氣象局已針對全台縣市發布豪大雨預報，水利署人員4日上午與北水局人員在石門水庫進行相關測試檢查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中央氣象局於4日發輕度颱風「彩雲」海上陸上颱風警報，北水局已完成防汛整備嚴陣以待，期盼颱風能為集水區帶來降雨讓水庫解渴，另外，石門水庫中庄調整池已蓄滿水，北水局提醒各淨水廠確保處理原水功能，以因應萬一水庫入流原水濁度飆升時，可讓民眾與產業供水穩定。



針對中央氣象局發布「彩雲」颱風訊息，可能提供水庫明顯降雨量，北水局4日上午完成在汛期前所轄水庫設施檢查維護與功能測試，前一天亦由經濟部水利署人員至石門水庫實施無預警督導測驗，內容包括有水庫操作人員防疫分流措施、水質遭污染、地震使大壩沉陷與裂縫產生、壩體孔隙水壓力異常等突發狀況，導測試結果顯示相關人員均能順利因應及妥善處置各種狀況，也驗證水庫面對即將來臨颱風已做好準備。

▲輕度颱風「彩雲」將侵襲台灣南部縣市，北水局人員已待命防汛間抗旱整備中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

北水局指出，石門水庫近期鋒面降雨挹注下，水庫蓄水量已由今年最低點的1550萬噸，逐漸回升至4日上午10時30分的3570萬噸，蓄水率目前是17.6%，總計增加約10%，水庫水情逐步緩升中。目前水庫處於低水位狀態，「彩雲」颱風降雨產生入流量，則可能會增加水庫原水濁度影響供水穩定，所以已協同台水公司相關區處加強各淨水場初沉池清理，維持中庄調整池滿水位待命可隨時備援供水，另還建立各供水單位協調平台，以俟供水遭遇問題可即時討論因應解決。



北水局強調，目前石門水庫旱象仍未解除，現又遭遇颱風防汛狀況，除同時努力抗旱與防汛外，呼籲各界持續珍惜水資源與加強節約用水，籲請民眾切勿進入河道，以免突發豪雨造成人身危險。

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