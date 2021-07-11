微解封9人團難操作　高雄旅行公會嘆「降到二級也揪嘸人」

▲高雄市開放9人以下旅行團，但必須25人以上巴士接駁。（圖／記者湯興漢攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市連續10天零確診，13日起三級警戒微解封後，開放9人以下成團外出旅遊。高雄市旅行商業同業公會理事長吳盈良表示，「目前沒有聽到消息已經成團」，即便疫情降為二級警戒，仍有2點為前提，「零確診至少1個月、疫苗施打率普及」，否則旅客仍難跨心中疑慮，旅行社也很難操作。

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▲高雄市開放9人以下旅行團。（圖／高雄市政府）

三級警戒悶壞了！後天開始，戶外景點、場域將有條件微解封，高雄市則宣布，外出旅遊旅行團必須限制9人以下，並由25人以上巴士接駁。

高雄市旅行商業同業公會理事長吳盈良表示，微解封後，大多是民眾自行開車旅行居多，旅行團部分，「目前沒聽到有消息已經成團」。

▲旅客仍害怕與共乘者處密閉空間。（示意圖／ETtoday資料照）

吳盈良指出，若是參加旅行團，假設是一家四口還要跟朋友或是別的家庭湊團，疫情期間也不知道其他人的接觸史、活動史，恐有染疫風險；再來就是住宿部分，飯廳雖然清潔消毒很確實，客人也會怕前一位房客是否仍帶有細菌。

最後是用餐部分，其實很多旅遊點的餐廳仍未開放，畢竟限制室內5人以上聚會，客人要入內用餐仍有難度，所以餐廳就乾脆不開放，這樣等於要客人去買便當或去超商買東西吃，「如果旅行社的功能度沒那麼高，民眾就會選擇自己開車旅行」。

▲室內仍限制5人以上聚會，吳盈良認為，總不可能叫旅客自己買便當吃。（圖／取自免費圖庫pixabay）

吳盈良認為，適度解封很好，但是也要考慮普篩試劑是否充足、疫苗覆蓋率高，才能解開旅客心理的疑慮，沒有辦法解除，等於旅行社還是沒辦法營業。

▲吳盈良表示，除非零確診1個月、疫苗普及，否則旅客仍有心理壓力。（示意圖／ETtoday資料照）

如果疫情警戒降到二級，旅行業是否較樂觀？吳盈良表示，旅客恐怕還是會選擇自由行，因為旅客心態上還是有壓力，除非有2點為前提，「第一，零確診至少1個月，第二，疫苗施打率普及」，否則旅行社還是很難操作。

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