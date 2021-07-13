信義區土地67折「賤賣自肥」　幸福人壽神鬼董座惡行再爆

▲鄧文聰涉嫌賤賣信義區D1土地給自己公司，被起訴涉嫌特別背信最。（圖∕資料照）

記者劉昌松／台北報導

坐牢中的前幸福人壽董事長鄧文聰，涉弊連環爆。昨才被檢察官起訴涉嫌挪用幸福人壽資產，購買台北市信義區D3土地，但另外，幸福人壽2009年間，因違法持有的D1土地，遭金管會限期處分，鄧文聰又涉嫌主導，將每坪至少500萬元的D1土地，以每坪336萬元低價，賤賣給自己實質掌控的公司，台北地檢署13日再依違反《保險法》特別背信罪起訴。

鄧文聰因挪用幸福人壽資產，向香港渣打銀行、瑞士EFG銀行質押借貸133億元，已遭判刑27年，併科罰金8.5億元定讞，現正在監獄服刑中，台北地檢署12日再起訴他，另外用幸福人壽資產向瑞士百達銀行(PICTET)借貸5900萬美元，其中1600萬美元回到台灣，用來購買信義區D3土地，涉嫌違反《保險法》、《洗錢防制法》。

而針對幸福人壽2007年間，以3.6億餘元購買取得信義區D1土地部分，因為違反「保險公司進行不動產投資，應以即時利用並有收益」規定，金管會要求限期改善無效，裁罰180萬元，並要求半年內處分D1土地。

而當時D1土地已經漲到每坪至少達500萬元，卻虛構當時行情僅280萬元至305萬元，以平均每坪336萬元的總價5.1億元賣出，最後土地登記在鄧文聰實質持有的富翔開發國際公司名下，等於把北市精華土地從幸福人壽賤賣給自己，因此再遭起訴涉嫌違反《保險法》特別背信罪。

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