信義區爆發家戶感染「7確診31匡列」！柯文哲曝問題點：很頭痛

▲台北市長柯文哲指出，「廣義家戶感染」是目前北市比較頭痛的問題。（圖／北市府提供）

記者閔文昱／綜合報導

中央流行疫情指揮中心12日公布，新增23例本土確診，其中台北市9例。關於信義區確診數升高部分，台北市政府說明，確診者居住於分租套房，為類似家戶感染的群聚案件，目前共7人確診，已匡列31人居家隔離。台北市長柯文哲表示，「廣義家戶感染」是目前北市比較頭痛的問題。

台北市政府昨11日公布12行政區4日至10日單週確診累計數字，信義區有11人確診，其中有7人為分租套房群聚感染。台北市長柯文12日主持防疫記者會表示，北市社區感染源不多，從7月1日到7月10日統計顯示，感染源不明大約17.6％，大部分是感染後到家傳染他人，目前北市三大感染問題分別為市場、醫院、家戶。

柯文哲透露，比較頭痛的是家戶感染，北市家戶感染是「廣義家戶感染」，不一定是有親戚關係，「例如聚在家打麻將，或是同志團體也是問題，以及大家合租公寓也是問題！」真的在社區感染的不多，所以現在碰到每個確診案，就盡量擴大疫調範圍，看能否隔離更多人。

▲副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

台北市副市長黃珊珊指出，信義區的感染狀況有7人屬於廣義的家戶感染，包含2個分租套房各2人確診，以及3人是真正的家戶感染，總共匡列了31人居家隔離，「不算是非常熱的熱區。」

針對信義區爆發分租套房群聚感染事件，台北市議員許淑華12日指出，這週發生4例租屋族家戶感染案例，台北租屋族約11萬戶，且戶籍地不在台北，「市府應儘速透過民政或警政系統掌握熱區中的租屋族。」針對經常出入該熱區的手機號碼發送簡訊通知民眾，「確保有社區型PCR採檢時不會遺漏他們，也更能即時找出社區潛在確診者、阻斷隱形傳播鍊。」

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