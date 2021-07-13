登記AZ被罵翻！焦糖驕傲反擊「是想混打國產」　網看傻：政府有准許？

▲焦糖多次發文力挺國產疫苗。（圖／焦糖FB）

記者邱晟軒／綜合報導

指揮中心開放18歲以上民眾進行疫苗意願登記。不過，曾多次公開表態力挺國產疫苗的藝人「焦糖」陳嘉行，今（13日）上午在臉書透露，已登記施打AZ疫苗意願，消息曝光引起網友砲轟。對此，焦糖不僅留言反擊網友「是想要混打國產疫苗」，更發文表示。「高端和聯亞疫苗是能預約了嗎？我們可不像你們一邊反各種疫苗，卻偷偷跑去特權偷打。」

焦糖陳嘉行今發文指出，「媽媽昨天打莫德納疫苗，自己也已預約打AZ，有就先打了，比較安全，國產可以當第2劑。」文末還標記2個標籤：「#連戰打AZ疫苗」、「#你的身家有比他多嗎」

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貼文一出，立刻引起許多網友痛批，「不是要打國產？跟我們搶什麼AZ」、「臉被自己打腫了！有本事就等國產啊」、「此人毫無誠信可言」、「不是說要打國產嗎？要有羞恥心去打國產」。

▲焦糖留言回應網友，「國產疫苗可以當第二劑」。（圖／翻攝焦糖FB）

對此，焦糖陳嘉行稍早前再發文反擊，「看到一票藍白支持者跑來這邊秀下限蠻有趣的，高端和聯亞疫苗是能預約了嗎？我們可不像你們一邊反各種疫苗（除了中共疫苗沒反），但卻偷偷跑去特權偷打疫苗。」

焦糖陳嘉行指出，「我都不曉得分享過幾篇各品牌疫苗的推薦文，連置頂還在推薦AZ疫苗，也說過中國科興跟復必泰疫苗的問題，這些人中文理解能力應該嚴重辱華了吧？」

▲焦糖與網友在臉書戰翻。（圖／翻攝焦糖FB）

對於焦糖的反擊發文，仍掀起許多批踢踢八卦板鄉民傻眼表示，「髮夾彎來囉」、「那第一劑就打國產啊！混屁！都等這麼久了」、「不愧是碩士，觀點就是不一樣」、「不是高端＋聯亞哦？」、「造謠嗎？政府准許混打了？」、「現在就沒開放混打，還在唬爛」、「第一劑就信用破產了，還敢說第二劑」。

關於疫苗混打是否可行，世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦今（13日）也提出建議，不同廠牌的疫苗混打是「危險趨勢」，利弊目前還缺乏資料證據。對此，陳時中則表示，台灣並不急著現在就做決定，還是規畫等科學證據看得更清楚後再決定是否開放混打，對於WHO的專家建議也會列入思考範圍中。

▼針對焦糖解釋「是想混國產」，網友不領情罵翻。（圖／翻攝批踢踢八卦板）