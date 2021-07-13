嘉義區免試入學逾9成學生錄取「個人前3志願」　總錄取率99.4﹪

▲110學年度嘉義區檢附免試入學分發作業出闈照片。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義區13日上午公布110學年度高級中等學校免試入學（含特色招生考試）分發結果，本區招生名額計6,332人，包含34所學校，123個科組，實際報名人數4,776人，共計4,747人錄取，佔分發人數比99.4%；其中原住民生有52人報名，錄取人數同為52人，錄取比率為100%；身障生有56人報名，錄取人數56人，錄取比率為100%。另本次有5人因同分增額錄取，所錄取學校包含嘉義高商及嘉義高工。今年首次辦理特色招生考試分發，分發比率100%。

▲▼嘉義區免試入學榜單。（圖／記者翁伊森翻攝）

市長黃敏惠表示，教育是百年希望工程，也是城市未來希望的來源。嘉義市團隊以嘉義市教育發展綱領的「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」四大願景為基，積極推動相關教育政策，落實全人教育理念，以厚植教育力，未來並規劃以「學生為主體」的核心思維，鼓勵學生開創更多機會，發展其多元智能、性向及興趣，成就每一個孩子-適性展才，扎根終身學習。

教育處處長林立生提醒，今年因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，各錄取學校採用線上、傳真…等多元方式辦理報到作業，已獲錄取學生應於7月15日(星期四)上午9時至11時，依各錄取學校辦理報到方式，完成報到手續;而已完成報到之學生，若欲放棄錄取資格，應於7月19日(星期一)下午2時前向各錄取學校聲明放棄，否則將不能再參加其他升學管道。至於未錄取或放棄錄取的學生仍可於8月2日後，至「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」(網址:https://project.tnvs.tn.edu.tw/continu_stud/index.php) 查詢辦理續招的高中職學校資訊，該網站將持續提供最新的續招資訊。



免試入學主委學校嘉義高商校長林義棟表示，有九成以上的學生錄取個人前三志願，大多數學生均可適性就讀自己的理想科系，惟仍有29人未獲錄取，多數都因志願選填數不足，建議如需參加後續第二階段續招的學生，可於8月2日起自行至「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」進行查詢。

林義棟同時提醒錄取學生，本會於110年7月13日(星期二)上午11時公告錄取榜單，今年度因應嚴重特殊傳染性肺炎之疫情，請各錄取學生依所錄取學校報到方式辦理報到；報到後，如欲放棄錄取資格之學生，應填具「放棄錄取資格聲明書」，於110年7月19日(星期一)下午2時前，依各校指定方式辦理放棄錄取，始得報名參加續招或其他入學管道，逾期放棄不予受理。

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