高中免試入學「錄取率創新高99.15%」　缺額還有4.3萬

▲高中免試入學缺額還有4萬3768個。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

全國15個就學區辦理110學年度高級中等學校免試入學及特色招生考試分發入學今（13日）公告分發結果， 7月15日統一報到，這次報名人數總計13萬5222名，錄取13萬4072名，錄取率99.15%，最後還有4萬3768個缺額。

國教署說明，特色招生考試分發入學部分，110學年度有基北、桃連及嘉義等3區辦理，已併同所在就學區免試入學分發完成，本管道8所學校總招生名額279名，總報名人數計379名（基北區253名、桃連區58名、嘉義區68名），8校合計錄取188名，總錄取率49.6%。

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錄取結果可於今上午11點起至各就學區免試入學委員會主委學校及招生學校網站查詢。教育部提醒錄取學生，務必依照規定時間向錄取學校報到，報到前也可善用該校網站招生（新生）宣導專區查詢，進一步增加對學校課程特色、未來進路及暑期活動等資訊的認識。

對於未能錄取的學生，則可再報名參加由各主管機關核准辦理的特色招生專業群科甄選入學，相關辦理學校名單、招生名額等訊息，已於7月8日起公告於「110學年度特色招生專業群科甄選入學網」；另外，也可參加各主管機關核准辦理的免試入學續招學校招生，辦理學校名單、招生名額等相關訊息，8月2日起公告於「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」。

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