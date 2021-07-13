立志當中醫師！嘉義區高中職免試入學榜首　棄名校選社區高中

▲嘉義區免試入學榜首涂詠程第一志願永慶高中。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

全國高中職免試入學7月13日放榜，嘉義區免試入學榜首涂詠程同學，有別於以往學長姐選擇嘉義市區的明星學校，今年卻以第一志願報讀嘉義縣立永慶高中並錄取，可見嘉義縣社區高中辦學績效，已獲得家長與學生的肯定。

縣長翁章梁表示，以往嘉義縣優秀學生面臨高中入學時，寧可舟車勞頓也要選擇位於嘉義市的明星學校，嘉義縣2所完全中學，在校長蘇淵源、及郭春松的積極辦學領導下，近年來多元辦學，學生在各領域表現亮眼，持續增班以擴充辦學的量能；此次嘉義縣免試入學榜首留嘉義縣，並考量就近入學永慶，為嘉義縣的教育夥伴打了一劑強心針。

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教育處指出，近年來多元的升學管道，對於社區高中生有一定的保障，過去幾年嘉義縣高中畢業生進入頂尖大學就讀後，無論在知識水準與心理特質，絲毫不受城鄉差距或學校類型影響，在大學表現依舊亮眼，在社區中的口碑行銷，也讓嘉義縣國中畢業生，多了一個選擇。



東石國中黃國軍校長提及學校培育出嘉義區免試榜首，讓全體師生都與有榮焉，涂同學在國中階段表現就十分亮眼，除當選模範生代表外，也代表學校參加全縣國語文競賽，並榮獲字音字形組全縣第一名，是個主動積極、品學兼優的好學生。

永慶高中蘇淵源校長表示，去年底涂生代表本縣參加字音字形組全國語文競賽，曾與永慶高中代表隊師生相處數日，當時他就對永高老師的專業、認真及學生的熱情、積極印象深刻。

涂詠程選擇永慶就近入學，並以成為中醫師為志向，有感於永慶高中近兩年均有學長姊入學醫學系、中醫系與頂尖大學，加上社區高中在繁星甄選上具有相對的優勢且不用花費許多通勤的時間等因素，讓他深信就讀社區高中也可以很「威」！因此最後選擇離家較近的永慶高中。

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